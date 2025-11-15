রাশিয়ায় স্কলারশিপ: বিনা খরচে ব্যাচেলর, মাস্টার্স ও পোস্টডক্টরাল

রাশিয়ায় উচ্চশিক্ষা নিতে চাইলে সে সুযোগ এসেছে। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দিচ্ছে দেশটি। ইচ্ছুক আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের সেই বৃত্তির জন্য আবেদন শুরু হয়েছে। এ বৃত্তির নাম ‘ওপেন ডোরস রাশিয়ান স্কলারশিপ’। রুশ সরকার এ বৃত্তিতে অর্থায়ন করে। ২০২৬ সালের এ প্রোগ্রামে বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। এ বৃত্তিতে রাশিয়ার শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সম্পূর্ণ বিনা খরচে পড়াশোনা করার সুযোগ পাবেন শিক্ষার্থীরা।
এই বৃত্তির আওতায় শিক্ষার্থীরা ব্যাচেলর, মাস্টার্স ও পোস্টডক্টরাল পর্যায়ে পড়াশোনা করতে পারবেন। শুধু টিউশন ফি-ই নয়, নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের মাসিক ভাতা দেওয়া হবে, যা বিশ্ববিদ্যালয়ভেদে ভিন্ন হতে পারে।
বৃত্তির আওতায় প্রায় সব একাডেমিক বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—
অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিকস ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
জীববিজ্ঞান ও বায়োটেকনোলজি
ব্যবসা ও ব্যবস্থাপনা
কেমিস্ট্রি ও ম্যাটেরিয়ালস সায়েন্স
কম্পিউটার ও ডেটা সায়েন্স
আর্থ সায়েন্স ও এনভায়রনমেন্টাল সাসটেইনেবিলিটি
ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাজনীতি
রুশ ভাষা ও সংস্কৃতি
নগর–পরিকল্পনা ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং
ওপেন ডোরস বৃত্তি প্রোগ্রামে রাশিয়ার শীর্ষস্থানীয় ২৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা সুযোগ পাবেন বিদেশি শিক্ষার্থীরা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটি অব সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, মস্কো পলিটেকনিক ইউনির্ভাসিটি, কাজান ফেডারেল ইউনিভার্সিটি, পিটার দ্য গ্রেট সেন্ট পিটার্সবার্গ পলিটেকনিক ইউনিভার্সিটি, নভোসিবির্স্ক স্টেট ইউনিভার্সিটি, হাইয়ার স্কুল অব ইকোনমিকস, উরাল ফেডারেল ইউনিভার্সিটি, সামারা ইউনির্ভাসিটি, সাউদার্ন ফেডারেল ইউনির্ভাসিটি এবং পিপলস ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটি অব রাশিয়া।
বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থী আবেদন করতে পারবেন।
ব্যাচেলর প্রোগ্রামের জন্য উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের সনদ থাকতে হবে।
মাস্টার্সের জন্য ব্যাচেলর বা বিশেষায়িত ডিগ্রি প্রয়োজন।
পিএইচডির জন্য মাস্টার্স বা বিশেষায়িত ডিগ্রি থাকতে হবে।
একাডেমিক রেকর্ড ভালো হতে হবে।
ইংরেজি বা রুশ ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে।
প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক।
পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ।
মাসিক ভাতা (পরিমাণ বিশ্ববিদ্যালয়ভেদে আলাদা)।
রাশিয়ার শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ।
আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য নেটওয়ার্কিংয়ের সুযোগ।
কোনো ইংরেজি বা রুশ ভাষার দক্ষতা পরীক্ষার প্রয়োজন নেই, তবে সনদ থাকলে বাড়তি সুবিধা পাওয়া যাবে।
মোটিভেশনাল লেটার।
শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র।
আগ্রহী প্রার্থীদের ওপেন ডোরস স্কলারশিপের ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করে অ্যাকাউন্ট সক্রিয় করতে হবে। এরপর প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজপত্র জমা দিয়ে প্রথম ধাপের পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে। প্রথম ধাপে নির্বাচিতদের ই-মেইলে দ্বিতীয় ধাপের তথ্য জানানো হবে। পোস্টডক্টরাল প্রার্থীদের জন্য তৃতীয় ধাপে অনলাইন সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে।
১৬ নভেম্বর ২০২৫।
এই বৃত্তি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য রাশিয়ায় বিনা খরচে পড়াশোনা ও গবেষণার এক অনন্য সুযোগ তৈরি করবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্যের জন্য এখানে ক্লিক করুন