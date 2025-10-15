খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএস এবং পিএইচডি প্রোগ্রাম, আছে ফেলোশিপ

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিপ্রযুক্তি বিভাগের অধীন কীটতত্ত্ব বিভাগ উচ্চশিক্ষা ত্বরণ ও রূপান্তর (HEAT) দ্বারা সমর্থিত উপপ্রকল্পের অধীন এমএস এবং পিএইচডি ফেলোশিপের জন্য আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রতি মাসে ফেলোশিপ দেওয়া হবে।
১. পিএইচডি এবং এমএস শিক্ষার্থীদের জন্য মাসিক ফেলোশিপ দেওয়া হবে;
২. সুসজ্জিত আধুনিক ল্যাবরেটরি সুবিধা রয়েছে;
৩. জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে মাঠপর্যায়ের কাজের সুযোগ রয়েছে;
৪. বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং কর্মশালায় অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে।
১. সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত জমা দিতে হবে;
২. সংক্ষিপ্ত গবেষণা বিবৃতি (ওপরের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সর্বাধিক দুই পৃষ্ঠা এবং অবশ্যই নতুন হতে হবে);
৩. একাডেমিক সার্টিফিকেট এবং ট্রান্সক্রিপ্ট;
৪. সুপারিশের একটি চিঠি জমা দিতে হবে।
১. এমএস ফেলোশিপের জন্য আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ অক্টোবর ২০২৫।
২. পিএইচডি ফেলোশিপের জন্য আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ অক্টোবর ২০২৫।
৩. ই–মেইল করুন: mostofaku@at.ku.ac.bd
# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.ku.ac.bd