গ্লাসগো ইউনিভার্সিটিতে এমবিএ স্কলারশিপ

যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব গ্লাসগো ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর সেশনের জন্য এমবিএ বৃত্তি দিচ্ছে। এ জন্য আবেদন আহ্বান করেছে। বিশ্বজুড়ে মেধাবী শিক্ষার্থীদের সহায়তায় এ বৃত্তির প্যাকেজে সম্পূর্ণ এবং আংশিক টিউশন ফি মওকুফের ব্যবস্থা রয়েছে। এ বৃত্তির কেতাবি নাম গ্লাসগো এমবিএ স্কলারশিপ। গ্লাসগো এমবিএ বৃত্তি মেধাবী একাডেমিক ও পেশাগত প্রোফাইলকে স্বীকৃতি দেয়। প্রদত্ত অর্থায়নের মধ্যে কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থীকে পূর্ণ টিউশন ফি বৃত্তি, আংশিক বৃত্তি যা সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ টিউশন ফি কভার করে। একজন অসাধারণ নারী আবেদনকারীর জন্য একটি বৃত্তি বিশেষভাবে বরাদ্দ করা আছে।
বৃত্তির জন্য বিবেচিত হতে প্রার্থীদের ভালো একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড থাকতে হবে। সাধারণত প্রথম শ্রেণির অনার্স ডিগ্রি বা পেশাগত ভালো রেকর্ড থাকতে হবে। প্রার্থীদের ইংরেজি ভাষার শর্ত (আইইএলটিএস) পূরণ করতে হবে।
মূল্যায়নের সময় আবেদনকারীর আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় নেওয়া হতে পারে। আবেদনে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো, শুধু যাঁরা ইতিমধ্যে এমবিএ প্রোগ্রামে আবেদন করেছেন তাঁরাই এ বৃত্তির জন্য আবেদন জমা দিতে পারবেন।
গ্লাসগো এমবিএ বৃত্তির জন্য আবেদন করার কোনো আনুষ্ঠানিক শেষ তারিখ নেই। তবে তহবিল সীমিত এবং ধারাবাহিকভাবে প্রদান করা হয় বলে যত দ্রুত সম্ভব আবেদনের পরামর্শ দেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বৃত্তির আবেদন ফরম এবং এমবিএ সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে আবেদনগুলো পর্যালোচনা করা হয়। যোগ্য আবেদনকারীদের সাক্ষাৎকারের পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে সাধারণত বৃত্তির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানানো হয়।
প্রথমে প্রার্থীদের ইউনিভার্সিটি অব গ্লাসগোর অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে এমবিএ আবেদন সম্পন্ন করতে হবে। এমবিএ সাক্ষাৎকারের ফলাফল এবং শর্তযুক্ত বা নিঃশর্ত অফার পাওয়ার পর, তাঁরা অ্যাপ্লিক্যান্ট সেলফ-সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে বৃত্তির আবেদন ফরম জমা দিতে পারবেন।
আবেদনকারীদের এমবিএ প্রোগ্রাম ও বৃত্তির বিষয়ে জানতে ব্যবসায় অনুষদের ভর্তিসংক্রান্ত দলের সঙ্গে business-mba-recruitment@glasgow.ac.uk ই–মেইলে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। বৃত্তির যোগ্যতা–সম্পর্কিত নানা প্রশ্ন scholarships@glasgow.ac.uk–তে পাঠাতে পারবেন আগ্রহীরা।
বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই বৃত্তি কর্মসূচির লক্ষ্য যত বেশি সম্ভব স্ব অর্থায়িত শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা।
এমবিএ বৃত্তি ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, নাইজেরিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা ও ইউরোপের আরও অনেক দেশের আবেদনকারীদের জন্য উন্মুক্ত।
ইউনিভার্সিটি অব গ্লাসগোর এমবিএ প্রোগ্রাম আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব, কৌশলগত চিন্তাভাবনা ও ব্যবসা রূপান্তরের দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। এই বৃত্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি অসাধারণ প্রার্থীদের জন্য প্রোগ্রামটিকে আরও সহজলভ্য করতে চায়, যাঁরা বৃত্তি ছাড়া নিজেদের পড়াশোনার ব্যয় বহন করতে পারেন না।