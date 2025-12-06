বৃত্তি

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা 

বাংলা—অপভ্রংশই প্রাকৃত ভাষার শেষ স্তর

লেখা: মোস্তাফিজুর রহমান

বাংলা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় বাংলা বিষয়ে ২০ নম্বরের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। গদ্য থেকে ৫টি, কবিতা থেকে ৫টি ও ব্যাকরণ থেকে ১০টি করে মোট ২০টি প্রশ্ন থাকবে। নিচে গদ৵ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো।

১. মালি–বৌ কেন কুকুরটিকে তাড়িয়ে দেয়?

ক. কামড়াবে বলে

খ. ঘেউ ঘেউ করত বলে

গ. খাবারে ভাগ বসাবে বলে

ঘ. দেখতে খারাপ বলে

২. ‘চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।’—‘পড়ে পাওয়া’ গল্পে ‘কাপালি’র এরূপ হওয়ার কারণ কী?

ক. বাক্স হারিয়ে যাওয়া

খ. হারানো বাক্স ফেরত পাওয়া

গ. বন্যায় সব ভেসে যাওয়া

ঘ. নতুন আশ্রয় পাওয়া

৩. ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য কী?

ক. শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করা

খ. ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা 

গ. অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ

ঘ. শিক্ষার্থীদের নিছক আনন্দ দেওয়া

৪. ‘ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী সম্রাট’—এখানে প্রাবন্ধিক কোন জায়গাকে নিদে৴শ করেছেন?

ক. জাতীয় লাইব্রেরিকে

খ. ব্যক্তিগত অফিসকে

গ. ব্যক্তিগত লাইব্রেরিকে

ঘ. পারিবারিক লাইব্রেরিকে

৫. ‘সুখী মানুষ’ নাটিকায় ‘লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু’—উক্তিটি কে করেছিল?

ক. হাসু খ. রহমত

গ. মোড়ল ঘ. কবিরাজ

৬. প্রাকৃত ভাষার শেষ স্তর কোনটি?

ক. মাগধী প্রাকৃত খ. অপভ্রংশ

গ. সংস্কৃত ঘ. গৌড়ী অপভ্রংশ

৭. ‘হালখাতা’ ও ‘পুণ৵াহ’ অনুষ্ঠানের মধে৵ মিল রয়েছে কিসে?

ক. আপ্যায়নে খ. উদ্​যাপনে

গ. উদ্দেশ৵ সাধনে ঘ. আনন্দ অনুষ্ঠানে

৮. গণ–অভ্যুত্থান হলো—

i. সর্বস্তরের মানুষের আন্দোলন

ii. স্বৈরশাসকের পতন

iii. শাসককে গণদাবি মেনে নিতে বাধ্য করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সঠিক উত্তর

১. গ ২. খ ৩. ক ৪. গ ৫. ঘ ৬. খ ৭. গ ৮. ঘ।

মোস্তাফিজুর রহমান, শিক্ষক
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

