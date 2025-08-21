কমনওয়েলথ ফেলোশিপে মাসে ৩ লাখ ৪৩ হাজার টাকা সঙ্গে নানা সুযোগ, করুন আবেদন

কমনওয়েলথ প্রফেশনাল ফেলোশিপের ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাজ্যের কমনওয়েলথ স্কলারশিপ কমিশন। কমনওয়েলথভুক্ত দেশের নাগরিকেরা আবেদন করতে পারবেন এ ফেলোশিপের জন্য। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পেশাগত উন্নয়নে কাজ করতে হবে ফেলোদের। কমনওয়েলথভুক্ত দেশের আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ২২ আগস্টের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন এ ফেলোশিপের জন্য। ওই দিন বিকেল চারটা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন বাংলাদেশিরা।
যুক্তরাজ্যে যাওয়া ও নিজ দেশে আসার উড়োজাহাজ টিকিট;
ভিসা প্রসেসিং ফির সুবিধা;
লিভিং অ্যালাউন্স হিসেবে মাসে মিলবে ২ হাজার ১০৪ ব্রিটিশ পাউন্ড (৩ লাখ ৪৩ হাজার ৬৭৬ টাকা, ১ পাউন্ড সমান ১৬৩.৩৪ টাকা ধরে, ২০ আগস্টের হিসেবে)। তবে লন্ডন মেট্রোপলিটন এলাকায় থাকলে মাসে মিলবে ২ হাজার ৬১২ ব্রিটিশ পাউন্ড।
যুক্তরাজ্যে যাওয়া আসার ভাতার জন্য মিলবে ১১৮৩.২০ পাউন্ড;
যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন সংস্থায় যাওয়া ও সভায় যোগ দেওয়ার জন্য সর্বোচ্চ ২,০০০ পাউন্ড পাবেন কেউ এ ফেলোশিপ পেলে।
প্রার্থীকে কমনওয়েলথভুক্ত দেশের স্থায়ী নাগরিক অথবা শরণার্থী মর্যাদার হতে হবে;
আবেদনের সময় চাকরিরত অবস্থায় থাকতে হবে, যেন ফেলোশিপ শেষে আগের প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হতে পারেন;
নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানের দুজন ব্যক্তির নাম রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করতে হবে;
স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের পদ্ধতি, আবেদনের বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন এখানে