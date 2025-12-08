ঠিক ঠিক টিক দাও

গণিত: বহুনির্বাচনি
অধ্যায়–১
১. ইরাটোস্থেনিস ছাঁকনির সাহায্যে কোন সংখ্যা সহজেই নির্ণয় করা যায়?
ক. মৌলিক খ. যৌগিক
গ. জোড় ঘ. বিজোড়
২. সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা কোনটি?
ক. ১ খ. ২
গ. ৩ ঘ. –৪
৩. ১ থেকে ২৫ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা কতটি?
ক. ৬ খ. ৭
গ. ৮ ঘ. ৯
৪. ২৬ সংখ্যাটিকে দুটি ভিন্ন মৌলিক সংখ্যার সমষ্টিরূপে কতভাবে প্রকাশ করা যায়?
ক. ০ খ. ১
গ. ২ ঘ. ৩
৫. ২, ৩, ৫, ৭, ... মৌলিক সংখ্যার প্যাটার্নটির ৭ম পদ কত?
ক. ১৩ খ. ১৭
গ. ১৯ ঘ. ২৩
৬. ১, ৩, ৭, ১৩, ২১, ... তালিকার পরবর্তী সংখ্যা কত?
ক. ২৯ খ. ৩১
গ. ৩৪ ঘ. ৩৫
৭. ১, ৪, ১০, ১৯, ৩১, ... তালিকার পরবর্তী সংখ্যাটি কত?
ক. ৩৪ খ. ৪৩
গ. ৪৬ ঘ. ৪৯
৮. নিচের কোন সংখ্যাগুলো ফিবোনাচ্চি?
ক. ০, ১, ২, ৩, ৪, .......
খ. ০, ১, ১, ২, ৩, ......
গ. ৩, ৩, ৬, ৭, ১২,.....
ঘ. –১, ১, ০, ১, ২,......
৯. ক২–১ = ২৪ হলে ‘ক’ এর মান কত?
ক. ৩ খ. ৪
গ. ৫ ঘ. ৬
১০. ৭৭৯ সংখ্যাটি কোন বীজগণিতীয় রাশির ১১১তম পদ?
ক. ৭ক–২ খ. ৭ক+২
গ. ৫৫৫ক+২২৪ ঘ. ৭৭৭ক+২
১১. ১ থেকে ১০ পর্যন্ত কতটি সংখ্যাকে দুটি বর্গের যোগফল হিসেবে প্রকাশ করা যায়?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫
১২. ৫ ক্রমের ম্যাজিক বর্গটির ম্যাজিক সংখ্যা কত?
ক. ২৫ খ. ২৬
গ. ৬৫ ঘ. ১৩০
সঠিক উত্তর
১. ক ২. খ ৩. ঘ ৪. গ ৫. খ ৬. খ ৭. গ ৮. খ ৯. গ ১০. খ ১১. গ ১২. গ
রণজিৎ কুমার শীল, সিনিয়র শিক্ষক
ধানমন্ডি সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা