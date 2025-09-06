এসএসসির ফলের ভিত্তিতে বৃত্তি, তালিকা প্রকাশ

এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রকাশ করেছে দেশের সব শিক্ষা বোর্ড। বৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থীদের তালিকাসংবলিত গেজেট প্রকাশ করে শিক্ষা বোর্ডগুলো।
জিপিএ-৫ পেয়ে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নিয়মিত শিক্ষার্থীদের মেধাবৃত্তি দেওয়া হয়েছে। বোর্ডের আওতাধীন প্রতি উপজেলার দুজন ছাত্র ও দুজন ছাত্রী সাধারণ বৃত্তি পেয়েছে। আর মেট্রোপলিটন এলাকার প্রতিটি থানাতে একজন ছাত্র ও একজন ছাত্রী এলাকা কোটা অনুসারে সাধারণ বৃত্তি পেয়েছে।
মেধাবৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থীদের মাসিক ৬০০ টাকা ও বছরে এককালীন ৯০০ টাকা দেওয়া হবে। আর সাধারণ বৃত্তিপ্রাপ্তরা মাসে ৩৫০ টাকা এবং বছরে এককালীন ৪৫০ টাকা পাবে। বৃত্তির টাকা রাজস্ব বাজেটের বৃত্তি-মেধাবৃত্তি খাত থেকে নির্বাহ করা হবে।
