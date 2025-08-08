এসএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মেধাবৃত্তি ও সাধারণ বৃত্তি দেবে সরকার

রাজস্ব খাতভুক্ত মেধাবৃত্তি ও সাধারণ বৃত্তি দিতে ২০২৫ সালের এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নিয়মিত শিক্ষার্থীদের তথ্য চাওয়া হয়েছে। ১৪ আগস্টের মধ্যে নির্ধারিত নমুনা ছক অনুযায়ী ই–মেইলে (dd_plan_pbm@yahoo.com) এবং হার্ড কপি পাঠাতে হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর এ তথ্য পাঠাতে হবে।
আজ বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) এক চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এ–সংক্রান্ত চিঠি সব শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যানকে পাঠানো হয়েছে।
চিঠিতে যেসব তথ্য দিতে হবে, তার নমুনা ছক দেওয়া হয়েছে। ছক অনুযায়ী এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহকারী মোট নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা, মোট নিয়মিত উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা, জিপিএ ৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা, জিপিএ ৫ ছাড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যার তথ্য পাঠাতে হবে।
প্রসঙ্গত, প্রতিবছর এইচএসসির ফলের ভিত্তিতে ১০ হাজার ৫০০ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেয় সরকার। তাঁদের মধ্যে ১ হাজার ১২৫ শিক্ষার্থীকে মেধাবৃত্তি ও ৯ হাজার ৩৭৫ শিক্ষার্থীকে সাধারণ বৃত্তি দেওয়া হয়। এ পরীক্ষায় মেধাবৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থীদের মাসিক ৮২৫ টাকা ও বছরে এককালীন ১ হাজার ৮০০ টাকা দেওয়া হয়। আর সাধারণ বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মাসে ৩৭৫ টাকা এবং বছরে এককালীন ৭৫০ টাকা দেওয়া হয়ে থাকে।