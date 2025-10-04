ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি, পাবেন বছরভর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে পড়াশোনা করা সব দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে এক বছরের জন্য উপবৃত্তি দেওয়া হবে।
জেনে রাখুন
১. উপবৃত্তি পাবেন: দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা,
২. শিক্ষাবর্ষ: ২০২৪-২৫,
৩. উপবৃত্তি মেয়াদ: এক বছর।
উপবৃত্তির তথ্য
সব দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর বেতন মওকুফ করা হবে, স্নাতক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতি মাসে ১ হাজার ২০০ টাকা এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতি মাসে ১ হাজার ৫০০ টাকা হারে এক বছরের জন্য উপবৃত্তি দেওয়া হবে।
১.
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা করা সব দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তির জন্য সংযুক্ত আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে।
২.
পূরণ করা আবেদন ফরম ২১ অক্টোবরের মধ্যে রেজিস্ট্রার অফিস কক্ষ নম্বর ২০৩-এ জমা দিতে হবে।
৩.
আবেদন ফরমের সঙ্গে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর পরিচয়পত্র ও সর্বশেষ পরীক্ষার নম্বরপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করে জমা দিতে হবে।
১. আবেদন ফরম সব হল ও বিভাগ থকে সংগ্রহ করা যাবে।
২. একই শ্রেণিতে একাধিকবার পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির আওতায় আসবেন না।
*বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট: www.du.ac.bd