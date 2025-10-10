বৃত্তি

দোহা ইনস্টিটিউট দুই ক্যাটাগরিতে দেবে বৃত্তি, জেনে নিন বিস্তারিত

প্রথম আলো ডেস্ক

কাতারের দোহা ইনস্টিটিউট ফর গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে পূর্ণাঙ্গ বৃত্তির ঘোষণা দিয়েছে। দেশি-বিদেশি শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ দেওয়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা কাতারের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগও পাবেন।

দোহা ইনস্টিটিউট ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন বৃত্তির ব্যবস্থা করেছে প্রতিষ্ঠানটি। এবারও ‘তামিম’ ও ‘সানাদ’ নামে দুটি ক্যাটাগরিতে বৃত্তি দেওয়া হবে।

বৃত্তির ধরন ও সুবিধা

তামিম স্কলারশিপ (Tamim Scholarship):
—মেধার ভিত্তিতে দেওয়া হবে।
—টিউশন ফি সম্পূর্ণ মওকুফ।
—বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক সুবিধা।
—মাসিক ভাতা ও স্বাস্থ্যবিমা।
সানাদ স্কলারশিপ (SANAD Scholarship):
—আর্থিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের জন্য।
—টিউশন ফি ১০ থেকে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত মওকুফ।
—আবাসন, মাসিক ভাতা ও স্বাস্থ্যবিমা সুবিধা।

যেসব বিষয়ে পড়াশোনা করা যাবে
—পাবলিক পলিসি
—রাজনৈতিক বিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক
—অর্থনীতি ও উন্নয়ন অর্থনীতি
—মিডিয়া স্টাডিজ
—দর্শন, ভাষাতত্ত্ব ও আরবি লেক্সিকোগ্রাফি
—সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান
—সংঘাত ব্যবস্থাপনা ও মানবিক সহায়তা
—নিরাপত্তা অধ্যয়ন
—সামাজিক কাজ
—তুলনামূলক সাহিত্য
—পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও এক্সিকিউটিভ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

আবেদনের যোগ্যতা
—যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
—স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে (শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন)।
—বয়সসীমা নেই।
—চমৎকার একাডেমিক রেকর্ড থাকতে হবে।
—ইংরেজি ভাষার দক্ষতার প্রমাণপত্র (IELTS/TOEFL/DELF) অথবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রদত্ত ইংরেজি প্রফিসিয়েন্সি সার্টিফিকেট প্রয়োজন।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
—পাসপোর্ট/জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি
—স্নাতক ডিগ্রি বা চলমান শিক্ষার্থীদের ট্রান্সক্রিপ্ট
—হালনাগাদ সিভি
—সুপারিশপত্র (২টি)
—পার্সোনাল স্টেটমেন্ট

আবেদনের প্রক্রিয়া
অনলাইনে আবেদন করতে হবে। ভর্তি বিভাগ থেকে প্রাথমিকভাবে প্রোগ্রামে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার পর স্কলারশিপ ফর্ম জমা দিতে হবে। নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের নাম পরে প্রকাশ করবে দোহা ইনস্টিটিউট। অনলাইনে আবেদন করতে ভিজিট করুন

আবেদনের শেষ তারিখ
১৫ জানুয়ারি ২০২৬।

