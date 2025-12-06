জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা—বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়: কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ জনশক্তি

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়: সংক্ষিপ্ত উত্তর–প্রশ্ন
প্রশ্ন: কুটিরশিল্প কাকে বলে? কয়েকটি কুটিরশিল্পের নাম লিখ।
উত্তর: যখন কোনো পণ্য ক্ষুদ্র পরিসরে বাড়িঘরে অল্প পরিমাণে তৈরি করা হয়, তখন তাকে কুটিরশিল্প বলে। উল্লেখযোগ্য কুটিরশিল্প আছে—কাঠশিল্প, কাঁসাশিল্প, মৃৎশিল্প ইত্যাদি।
প্রশ্ন: বাংলাদেশে খাদ্যের ঘাটতি কেন হতে পারে?
উত্তর: বাংলাদেশের অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য বসতি স্থাপনের কারণে কৃষিজমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। ফলে খাদ্য উত্পাদনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। তখন বাংলাদেশে খাদ্যের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এ ব্যাপারে আমাদের সতর্ক হতে হবে। তা না হলে ভবিষ্যতে খাদ্যের ঘাটতি দেখা দেবে।
প্রশ্ন: মানবসম্পদ উন্নয়নের তিনটি উপায় লেখ।
উত্তর: মানবসম্পদ উন্নয়নের তিনটি উপায় হলো:
১. শ্রমশক্তি রপ্তানি।
২. মৌলিক শিক্ষার উন্নয়ন।
৩. বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি।
প্রশ্ন: দেশে শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য দুটি করণীয় লেখ।
উত্তর: দেশের শিক্ষার হার বাড়ানোর ক্ষেত্রে করণীয়:
১. শতভাগ সাক্ষরতার হার নিশ্চিত করতে হবে। অর্থাৎ সব শিশুকেই স্কুলে পাঠাতে হবে।
২. শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
প্রশ্ন: দক্ষ জনশক্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে দুটি করণীয় লেখ।
উত্তর: দক্ষ জনশক্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে দুটি করণীয়:
১. কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন করা।
২. বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ব্যবস্থা করা।
প্রশ্ন: অর্থনৈতিক উন্নয়নের শর্তগুলো কী কী?
উত্তর: একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের শর্তগুলো নিচে দেওয়া হলো:
১. মূলধন।
২. প্রাকৃতিক সম্পদ।
৩. মানবসম্পদ।
রাবেয়া সুলতানা, িশক্ষক
বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল, ঢাকা