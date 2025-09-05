ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে ট্রেইনিশিপ, ইতালিতে প্রশিক্ষণ

ইউরোপে পেশাগত অভিজ্ঞতা অর্জনের স্বপ্ন যাঁরা দেখছেন—এমন শিক্ষার্থী ও তরুণ পেশাজীবীদের জন্য আছে একটি সুযোগ। ইতালির ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট (ইইউআই) ২০২৫ সালের জন্য ট্রেইনিশিপের সুযোগ দিচ্ছে। সামাজিক বিজ্ঞান ও মানবিক বিষয়ে গবেষণার জন্য ইউরোপের শীর্ষ প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি হলো এই ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট। প্রতিবছর প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন একাডেমিক ও পেশাগত পটভূমির আগ্রহী প্রার্থীদের জন্য ট্রেইনিশিপের সুযোগ দেয়।
এই প্রোগ্রামে অংশ নিয়ে প্রার্থীরা আন্তর্জাতিক ও বহু সাংস্কৃতিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগ পাবেন। সেই সঙ্গে ইউরোপের অন্যতম সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক শহর ইতালির ফ্লোরেন্সে বসবাসের অভিজ্ঞতাও অর্জন করতে পারবেন। সাধারণত ফেব্রুয়ারি, এপ্রিল, জুন, সেপ্টেম্বর বা নভেম্বর মাসের ১ তারিখে শুরু হয় ট্রেইনিশিপ। ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট ট্রেইনিশিপের মাধ্যমে প্রার্থীরা ইউরোপের শীর্ষ গবেষণাপ্রতিষ্ঠানে কাজের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাবেন, যা তাদের ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
দুই ধরনের ট্রেইনিশিপ
ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের অধীনে ট্রেইনিশিপ দুটি ধাপে পরিচালিত হবে। একটি ট্রেইনিশিপে মিলবে অর্থ এবং অন্যটি অবৈতনিক।
*পেইড ট্রেইনিশিপের মেয়াদ এক বছর।
*আনপেইড ট্রেইনিশিপের মেয়াদ সর্বোচ্চ তিন মাস।
যেসব পদে আবেদন করতে পারবেন—
*কমিউনিকেশনস সার্ভিস ট্রেইনি।
*ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি সার্ভিস ট্রেইনি।
*হিস্টোরিক্যাল আর্কাইভস অব দ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আর্কাইভিস্ট ট্রেইনি।
আবেদনে যোগ্যতার শর্ত—
ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটেরর ট্রেইনিশিপের জন্য আবেদন করতে হলে কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। এগুলো হলো—
*ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সদস্যরাষ্ট্র বা প্রি-অ্যাকসেশন কৌশলের আওতাধীন প্রার্থী দেশের নাগরিক হতে হবে
*ইউক্রেনের নাগরিকেরাও আবেদন করতে পারবেন
*ইংরেজি ভাষায় ন্যূনতম সিইএফআর (CEFR) লেভেল B2 দক্ষতা থাকতে হবে এবং অন্য একটি ইউরোপীয় ভাষায় কাজ করার সক্ষমতা থাকতে হবে।
*পেইড ট্রেইনিশিপের জন্য আবেদনকারীর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডিগ্রি বা সমমানের যোগ্যতা থাকতে হবে।
*সর্বশেষ ডিগ্রিটি আবেদন শেষ হওয়ার তারিখ থেকে গত তিন বছরের মধ্যে অর্জিত হতে হবে। তবে বর্তমানে উচ্চতর শিক্ষায় অধ্যয়নরত হলে ব্যতিক্রম হতে পারে।
*আনপেইড ট্রেইনিশিপের জন্য আবেদনকারীদের অবশ্যই একটি স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত থাকতে হবে।
*এ ক্ষেত্রে আবেদনকারীর হোম ইউনিভার্সিটি/প্রতিষ্ঠান ও ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা চুক্তি থাকতে হবে।
সুযোগ-সুবিধা—
পেইড ট্রেইনিশিপে নির্বাচিত প্রার্থীদের প্রতি মাসে ১ হাজার ৪৮০ ইউরো (প্রায় ১ লাখ ৭০ হাজার টাকার মতো) ভাতা দেওয়া হবে। পাশাপাশি ফ্লোরেন্সের বাইরে থেকে আসা প্রার্থীরা ট্রেইনিশিপের শুরুতে এবং শেষে যাতায়াত খরচ ফেরত পাওয়ার সুযোগ পাবেন।
–পেইড ট্রেইনিশিপে মাসিক ১ হাজার ৪৮০ ইউরো ভাতা মিলবে।
–ফ্লোরেন্সের বাইরে থেকে আসা প্রার্থীরা ট্রেইনিশিপের শুরুতে এবং শেষে যাতায়াত খরচ ফেরত পাওয়ার সুযোগ পাবেন।
–ইউরোপের শীর্ষ প্রতিষ্ঠানে কাজ করার পাশাপাশি ইতালিতে বসবাসের সুযোগ।
–বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি।
–স্বাস্থ্যবিমা উভয় ধরনের ট্রেইনিশিপের জন্য বাধ্যতামূলক, যা চাইলে এ ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে নেওয়া যাবে।
–ইউরোপের একটি শীর্ষ প্রতিষ্ঠানে কাজের মাধ্যমে সিভি ও ক্যারিয়ারে বিশেষ সুবিধা যোগ হবে।
আবেদনের নিয়ম—
ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের ট্রেইনিশিপের জন্য আবেদন অনলাইনে করতে হবে।
–প্রথমে প্রার্থীদের অনলাইন ফরম পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে হবে।
–আবেদন করার আগে অবশ্যই যোগ্যতার শর্তগুলো যাচাই করতে হবে।
–ট্রেইনিশিপ সাধারণত প্রতিবছরের ফেব্রুয়ারি, এপ্রিল, জুন, সেপ্টেম্বর বা নভেম্বর মাসের প্রথম দিন থেকে শুরু হয়।
–খোলা পজিশন থেকে পছন্দ অনুযায়ী ট্রেইনিশিপ সিলেক্ট করে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়
২০২৫ সালের এই ট্রেইনিশিপের জন্য আবেদনের শেষ তারিখ এখনো ঘোষণা করা হয়নি। তাই আগ্রহী প্রার্থীদের যত দ্রুত সম্ভব প্রস্তুতি শুরু করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
*ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট ট্রেইনিশিপের বিস্তারিত জেনে নিন এখান থেকে