নর্ডিক স্কলারশিপে সম্পূর্ণ অর্থায়নে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডির সুযোগ

উত্তর ইউরোপের দেশগুলোর আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য গবেষণার সুযোগ নিয়ে এসেছে নর্ডিক স্কলারশিপ প্রোগ্রাম ২০২৬। এই প্রোগ্রাম ঘোষণা করেছে সুইডেনের নর্ডিক আফ্রিকা ইনস্টিটিউট (NAI)। সামাজিক বিজ্ঞান ও মানবিক বিষয়ে যাঁরা আফ্রিকান স্টাডিজ বা সমসাময়িক আফ্রিকা নিয়ে গবেষণা করছেন, তাঁদের জন্য এই আন্তর্জাতিক বৃত্তি উন্মুক্ত।

এই বৃত্তির মাধ্যমে সুইডেন, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক ও আইসল্যান্ডের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত মাস্টার্স, পিএইচডি ও পোস্টডক্টরাল গবেষকেরা এক মাসের জন্য নর্ডিক আফ্রিকা ইনস্টিটিউটে গবেষণার সুযোগ পাবেন। এই প্রোগ্রাম আবেদনকারীর নাগরিকত্বের ওপর নির্ভরশীল নয়। মূল লক্ষ্য হলো, আফ্রিকা–বিষয়ক গবেষণায় নর্ডিক অঞ্চলে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং নর্ডিক গবেষকদের মধ্যে সহযোগিতার নেটওয়ার্ক তৈরি করা।

নর্ডিক স্কলারশিপ প্রোগ্রাম ২০২৬–এর শেষ তারিখ আগামী ১২ অক্টোবর ২০২৫।
বৃত্তির সুবিধা

১. সুইডেন, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক বা আইসল্যান্ডে বসবাসরত শিক্ষার্থীর বাসা থেকে আপসালা (Uppsala) পর্যন্ত সবচেয়ে কম খরচের ইকোনমি ক্লাস বিমান টিকিট ও ফেরত যাত্রার খরচ বহন করবে।

২. আপসালার কেন্দ্রীয় এলাকায় বিনা মূল্যে থাকার ব্যবস্থা।

৩. ইনস্টিটিউটে যৌথ অফিসে ডেস্ক ও কম্পিউটার–সুবিধা।

৪. ফ্রি ফটোকপির সুবিধা, সর্বোচ্চ এক হাজার কপি পর্যন্ত।

৫. প্রতিদিনের জন্য ৪০০ সেক (SEK) ভাতা প্রদান করা হবে।

যোগ্যতার শর্তাবলি

১। আবেদনকারীকে অবশ্যই সামাজিক বিজ্ঞান বা মানবিক বিষয়ে মাস্টার্স, পিএইচডি বা পোস্টডক্টরাল গবেষক হতে হবে।

২। সুইডেন, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক বা আইসল্যান্ডের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে।

৩। গবেষণার বিষয়বস্তু অবশ্যই সমসাময়িক আফ্রিকাকেন্দ্রিক হতে হবে, যেমন আফ্রিকার সমাজ, রাজনীতি, ইতিহাস বা অনুরূপ বিষয়।

৪। নাগরিকত্ব বা জাতীয়তা কোনো সমস্যা নয়।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র

– গবেষণা বা পড়াশোনার প্রজেক্টের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Outline of research/study project)।

– কাজের পরিকল্পনা (Work plan)।

– সিভি, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রকাশনার তালিকাসহ।

– একটি সাপোর্ট লেটার।

আবেদনের প্রক্রিয়া

১. অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

২. অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে।

৩. সব তথ্য সঠিকভাবে প্রদান করতে হবে।

৪. প্রয়োজনীয় নথিপত্র আপলোড করতে হবে।

৫. আবেদন জমা দেওয়ার আগে সবকিছু ভালোভাবে যাচাই করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

নর্ডিক স্কলারশিপ প্রোগ্রাম ২০২৬–এর শেষ তারিখ আগামী ১২ অক্টোবর ২০২৫।

আফ্রিকা–বিষয়ক গবেষণায় আগ্রহীদের জন্য নর্ডিক স্কলারশিপ একটি অনন্য সুযোগ। গবেষকেরা শুধু অর্থনৈতিক সহায়তাই পাবেন না; বরং সুইডেনের সমৃদ্ধ গবেষণা পরিবেশে কাজ করার সুযোগও পাবেন। আফ্রিকান স্টাডিজে আপনার গবেষণাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাইলে এই বৃত্তি হতে পারে ক্যারিয়ারের মোড় ঘোরানোর মাধ্যম।

