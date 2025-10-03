সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে এডিবি স্কলারশিপ, আইইএলটিএসে ৭ স্কোরে আবেদন

সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করার জন্য আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের এডিবি স্কলারশিপের আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির আওতায় এমবিএ ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। ২০২৬ সালের জন্য বৃত্তিটি কার্যকর থাকবে। আগ্রহী শিক্ষার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। এমবিএ প্রোগ্রামের সময়কাল ১৭ মাস।
সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হলো দেশটির প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে শীর্ষস্থানীয় পাবলিক গবেষণা হয়ে থাকে। ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয় এশিয়ার অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত। বর্তমানে এখানে ৪০ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছেন। বৈশ্বিক র্যাঙ্কিংয়ে নিয়মিতভাবে শীর্ষ অবস্থানে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়টি উদ্ভাবনী শিক্ষা, বিশ্বমানের গবেষণা এবং বহুমুখী সাংস্কৃতিক পরিবেশের জন্য বিখ্যাত।
একনজরে—
—আয়োজক দেশ: সিঙ্গাপুর,
—বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম: ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুর,
—ডিগ্রি: পূর্ণকালীন MBA,
—সুবিধা: সম্পূর্ণ অর্থায়িত।
আর্থিক সুবিধা—
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সদস্যদেশগুলোর প্রার্থীদের জন্য সম্পূর্ণ অর্থায়নে বৃত্তি প্রদান করা হয়।
বৃত্তির মধ্যে রয়েছে:
—সম্পূর্ণ টিউশন ফি,
—মাসিক জীবিকা এবং আবাসন ভাতা,
—বই ও শিক্ষামূলক উপকরণের জন্য ভাতা,
—চিকিৎসা বিমা,
—ভ্রমণ খরচ।
এনইউএস এমবিএ প্রোগ্রামের প্রয়োজনীয়তা—
এনইউএস এমবিএ প্রোগ্রামে ভর্তির প্রয়োজনীয়তাগুলো জেনে নিন।
১. স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন করতে হবে,
২. ন্যূনতম দুই বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে,
৩. ভালো জিএমএটি বা জিআরই-তে ভালো স্কোর থাকতে হবে,
৪. টোয়েফল সর্বনিম্ন ১০০ স্কোর অথবা আইইএলটিএস–এ সর্বনিম্ন ৭ স্কোর থাকতে হবে।
এডিবি স্কলারশিপের প্রয়োজনীয়তা—
—দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকা চলবে না,
—কোনো মনোনীত প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তি হয়েছেন,
—স্নাতক ডিগ্রি বা তার সমতুল্য ডিগ্রিধারী হতে হবে,
—কমপক্ষে দুই বছরের পূর্ণকালীন পেশাদার কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে,
—প্রার্থীকে ৩৫ বছরের বেশি বয়স হওয়া চলবে না,
—নিজের দেশে ফিরে কাজ করতে সম্মত হতে হবে।
এডিবি স্কলারশিপের জন্য আবেদন—
এনইউএস এমবিএ প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য এখনই আবেদন করার লিংক: https://mba.nus.edu.sg/apply-now/
যে দেশের নাগরিকেরা যোগ্য—
বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, ভুটান, কম্বোডিয়া, কুক দ্বীপপুঞ্জ, মাইক্রোনেশিয়ার ফেডারেটেড স্টেটস, ফিজি, জর্জিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, কাজাখস্তান, কিরিবাতি, কিরগিজ প্রজাতন্ত্র, লাও পিপলস ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, মঙ্গোলিয়া, মায়ানমার, নাউরু, নেপাল, নিউ, পাকিস্তান, পালাউ, পাপুয়া নিউ গিনি, ফিলিপাইন, সামোয়া, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, শ্রীলঙ্কা, তাজিকিস্তান, থাইল্যান্ড, পূর্ব তিমুর, টোঙ্গা, তুর্কমেনিস্তান, টুভালু, উজবেকিস্তান, ভানুয়াতু ও ভিয়েতনাম।
আবেদনের শেষ তারিখ—
এডিবি স্কলারশিপের জন্য বিবেচিত হতে হলে ১৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের মধ্যে আবেদন করতে হবে।
*বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট: