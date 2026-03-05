কানাডায় ২০২৬ সালে সম্পূর্ণ অর্থায়িত সরকারি স্কলারশিপ, চলছে আবেদন

কানাডা সরকার আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য কানাডা সরকারি বৃত্তি ২০২৬ ঘোষণা করেছে। যাঁরা কানাডায় পড়াশোনা করতে চান, তাঁরা এই সম্পূর্ণ অর্থায়িত স্কলারশিপের মাধ্যমে স্নাতক, মাস্টার্স ও পিএইচডি পর্যায়ের বিভিন্ন কোর্সে পড়ার সুযোগ পাবেন। স্কলারশিপটি পরিচালনা করছে গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স কানাডা (Global Affairs Canada)। এটি বিভিন্ন একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ডের শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা কানাডার স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনা করতে পারবেন।
যেসব কোর্সে আবেদন করতে পারবেন
—ব্যাচেলর ডিগ্রি
—ডিপ্লোমা
—সার্টিফিকেট
—মাস্টার্স
—পিএইচডি
স্কলারশিপে যা যা থাকছে
স্নাতক বা কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য: ন্যূনতম ৪ মাসের জন্য ১০,২০০ কানাডিয়ান ডলার।
স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের ৫-৬ মাসের পড়াশোনা বা গবেষণার জন্য ১২,৭০০ কানাডিয়ান ডলার।
অতিরিক্ত সুবিধাসমূহ
এই স্কলারশিপের আওতায় আরও যা যা সুবিধা পাওয়া যাবে:
—সম্পূর্ণ টিউশন ফি
—ইকোনমি ক্লাসে যাওয়া-আসার বিমান ভাড়া
—ভিসা ও স্টাডি পারমিট ফি
—স্বাস্থ্য বীমা
—মাসিক জীবনযাত্রার খরচ (আবাসন, খাবারসহ)
—স্থানীয় যাতায়াত খরচ (যেমন: পাবলিক ট্রানজিট পাস)
—বই ও একাডেমিক সরঞ্জাম
আবেদনের শেষ তারিখ
৩১ মার্চ ২০২৬