নির্বাচিত ফেলোরা প্রতিবছর ৩ লাখ ৪০ হাজার ৮০০ হংকং ডলার পাবেন
বৃত্তি

হংকং দিচ্ছে ৪০০ ফুল ফান্ডেড পিএইচডি ফেলোশিপ

প্রথম আলো ডেস্ক

হংকং পিএইচডি ফেলোশিপ স্কিম (এইচকেপিএফএস) আবারও বিশ্বের গবেষকদের জন্য সুযোগ নিয়ে এসেছে। হংকংয়ের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সম্পূর্ণ বিনা খরচে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করা যাবে এই ফেলোশিপের মাধ্যমে। ২০২৬-২৭ শিক্ষার্বষের এই ফেলোশিপের লক্ষ্য হলো বিশ্বের মেধাবী, সৃজনশীল ও নেতৃত্বগুণসম্পন্ন তরুণ গবেষকদের আকর্ষণ করা, যেখানে জাতি, ধর্ম, জাতিগত পরিচয় বা ভৌগলিক অবস্থান কোনো বাধা নয়।

চলতি বছর ৪০০টি পূর্ণ অর্থায়িত ফেলোশিপ দেবে হংকং পিএইচডি ফেলোশিপ স্কিম। এশিয়ার অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ ও প্রতিযোগিতামূলক ডক্টরাল সুযোগ এটি।

হংকং পিএইচডি ফেলোশিপ স্কিম কেবল একটি বৃত্তিই নয়, এটি ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য বৈশ্বিক মঞ্চ। অর্থায়ন, উচ্চমানের শিক্ষা ও সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা মিলিয়ে এইচকেপিএফএস আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য এক অসাধারণ সুযোগ।

বৈশ্বিক শিক্ষা ও গবেষণায় হংকং

বিশ্বমানের শিক্ষা ও অগ্রসর গবেষণার অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে হংকং নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করছে। এইচকেপিএফএস সেই ধারা আরও সুদৃঢ় করছে, যেখানে সারা বিশ্বের মেধাবীরা শরীরতত্ত্ব, চিকিৎসা ও জীববিজ্ঞান, প্রকৌশল, সমাজবিজ্ঞান, মানবিক বিদ্যা, ব্যবসায় শিক্ষাসহ বিভিন্ন বিষয়ে অবদান রাখতে পারবেন।

আবেদনকারীরা হংকংয়ের আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো একটিতে ভর্তি হতে পারবেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো—

*লিংনান বিশ্ববিদ্যালয়

*হংকং বিশ্ববিদ্যালয়

*হংকংয়ের চায়নিজ বিশ্ববিদ্যালয়

*সিটি বিশ্ববিদ্যালয়

*হংকং ব্যাপটিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়

*হংকং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

*হংকং পলিটেকনিক বিশ্ববিদ্যালয়

*এডুকেশন বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের কঠোর একাডেমিক পরিবেশের পাশাপাশি বহুমুখী সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা প্রদান করবে।

টিউশন ও সুযোগ-সুবিধা

পিএইচডি প্রোগ্রামের সম্পূর্ণ অর্থায়ন করবে হংকং পিএইচডি ফেলোশিপ স্কিম।

*নির্বাচিত ফেলোরা প্রতিবছর ৩ লাখ ৪০ হাজার ৮০০ হংকং ডলার (প্রায় ৪৩ হাজার ৬৯০ ইউএস ডলার, যা বাংলাদেশি ৫৩ লাখ ১৯ হাজার টাকার সমান) ভাতা পাবেন।

*ভাতা পাবেন সর্বোচ্চ তিন বছরের জন্য।

*বিভিন্ন গবেষণা ও সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য প্রতিবছর অতিরিক্ত ১৪ হাজার ২০০ হংকং ডলার (প্রায় ১ হাজার ৮২০ ডলার) ভ্রমণ ভাতা থাকবে।

*কোনো শিক্ষার্থীর গবেষণা তিন বছরের বেশি স্থায়ী হয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অতিরিক্ত সহায়তা প্রদান করবে।

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা

*ফেলোশিপের জন্য আবেদন করতে হবে নতুন, পূর্ণকালীন পিএইচডি শিক্ষার্থী হিসেবে।

*বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থী আবেদন করতে পারবেন।

*আবেদনকারীর ভালো একাডেমিক ফলাফল, গবেষণার সম্ভাবনা, নেতৃত্বগুণ ও শক্তিশালী যোগাযোগ দক্ষতা থাকতে হবে।

*আবেদনকারীকে ইংরেজি ভাষার দক্ষতার প্রমাণ দেখাতে হবে, সাধারণত পূর্ববর্তী শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি ছিল এমন প্রমাণ প্রয়োজন।

*এ ছাড়া নির্বাচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির অন্যান্য শর্ত পূরণ করতে হবে।

হংকং পিএইচডি ফেলোশিপ স্কিমে আবেদনের দুটি ধাপ রয়েছে

আবেদন প্রক্রিয়া

আবেদনের ২টি ধাপ—

১. প্রাথমিক আবেদন

১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে আবেদনকারীদের হংকং পিএইচডি ফেলোশিপ স্কিমের ইলেকট্রনিক সিস্টেমের মাধ্যমে প্রাথমিক আবেদন করতে হবে। আবেদন শেষে একটি রেফারেন্স নম্বর প্রদান করা হবে।

২. বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন

প্রাপ্ত রেফারেন্স নম্বর ব্যবহার করে আবেদনকারীরা সর্বোচ্চ দুটি বিশ্ববিদ্যালয়/প্রোগ্রামে আবেদন করতে পারবেন। যদি রেফারেন্স নম্বর না দেওয়া হয়, তবে আবেদনকারীকে সাধারণ ভর্তি আবেদন হিসেবে গণ্য করা হবে, ফেলোশিপের জন্য নয়।

চূড়ান্ত সময়সীমা

২০২৫ সালের ১ ডিসেম্বর, রাত ১১:৫৯ (হংকং সময়)। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় একই সময়সীমা অনুসরণ করবে।

*হংকং পিএইচডি ফেলোশিপ স্কিমের বিস্তারিত দেখুন এখানে

