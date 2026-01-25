এই ইন্টার্নশিপে ইন্টার্নরা নিজেদের দক্ষতা ঝালিয়ে নিতে পারবেন এবং বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ সংস্থা ও ব্যাংকের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন
বৃত্তি

বিশ্বব্যাংকে ইন্টার্নশিপ, স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থীদের সুযোগ

প্রথম আলো ডেস্ক

বিশ্বব্যাংক দিচ্ছে ইন্টার্নশিপের সুযোগ। এ ইন্টার্নশিপ যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি বা বিশ্বব্যাংকের কোনো কান্ট্রি অফিসে হবে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা এ ইন্টার্নশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন। ১৯ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে আবেদন শুরু হয়েছে।

এই ইন্টার্নশিপ একটি অনন্য সুযোগ, যেখানে শিক্ষার্থীরা কাজ করার পাশাপাশি ফাইন্যান্স, উদ্ভাবন ও বৈশ্বিক উন্নয়ন বিষয়ে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা অর্জন করার সুযোগ পাবেন। এই ইন্টার্নশিপকে শিক্ষার্থীদের জন্য অন্যতম সেরা ইন্টার্নশিপ হিসেবে ধরা হয়।

এই ইন্টার্নশিপে ইন্টার্নরা নিজেদের দক্ষতা ঝালিয়ে নিতে পারবেন এবং বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ সংস্থা ও ব্যাংকের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন। এখানে শুধু বিদ্যমান আর্থিক বাজারে কাজ নয়, নতুন বাজার তৈরিতেও অবদান রাখার সুযোগ থাকবে।

এটি বিশ্বব্যাংকের অনন্য প্রোগ্রাম, যা বিশেষভাবে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের জন্য।

ইন্টার্নশিপের জন্য আবেদন করতে চাইলে—

বিশ্বব্যাংক বৈচিত্র্যকে মূল্য দেয়। বিভিন্ন পেশাগত ও একাডেমিক পটভূমির যোগ্য ব্যক্তিদের এ ইন্টার্নশিপ আবেদন করার জন্য উৎসাহিত করেছে বিশ্বব্যাংক। বিশ্বসেরা প্রতিভাকে আকর্ষণ করতে চায় বিশ্বব্যাংক। এ জন্য আবেদন আহ্বান করেছে। আবেদনের জন্য—

  • আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ট্র্যাকের জন্য আবেদন করতে চাইলে চূড়ান্ত বর্ষের স্নাতক শিক্ষার্থী হতে হবে

  • পোস্টগ্র্যাজুয়েট ট্র্যাকের জন্য অবশ্যই মাস্টার্স ডিগ্রি বা পিএইচডি অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী হতে হবে

  • দুই ট্র্যাকেই ০ থেকে ৬ বছরের পেশাগত অভিজ্ঞতা থাকতে পারে

  • শক্তিশালী কম্পিউটিং এবং অন্য প্রযুক্তিগত দক্ষতা আবেদনকে আরও শক্তিশালী করবে।

বিশ্বব্যাংক ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম সম্পর্কে আগ্রহীদের আরও জানার সুযোগ করে দেয়। এ জন্য আছে ইন্টার্নশিপ তথ্য সেশন। এসব সেশনে আবেদনের প্রক্রিয়া এবং প্রার্থীদের কী কী যোগ্যতা প্রয়োজন, তার বিস্তারিত জানানো হয়। এ প্রোগ্রামটি উন্নয়নে ক্যারিয়ার গড়তে আগ্রহী আন্ডারগ্র্যাজুয়েট এবং গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত। ২৭ জানুয়ারি ২০২৬ (https://tinyurl.com/4nmdk3m6 লিংকে), ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ (https://tinyurl.com/4emwywt4) দুটি সেশন অনুষ্ঠিত হবে। দুই সেশনের লিংকে ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।

শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা—

আবেদনের জন্য World Bank Internship Portal ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদন করতে পারবেন আগ্রহীরা।

আবেদনের প্রক্রিয়া কী

  • বায়োডাটা (সিভি)

  • কেন আপনি আগ্রহী, তার বিবরণপত্র

  • শিক্ষা ট্রান্সক্রিপ্টের প্রমাণ

  • আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ট্র্যাকের জন্য ট্রান্সক্রিপ্টে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে যে আপনি চূড়ান্ত বর্ষের স্নাতক শিক্ষার্থী

  • পোস্টগ্র্যাজুয়েট ট্র্যাকের জন্য ট্রান্সক্রিপ্টে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে যে আপনি মাস্টার্স ডিগ্রি বা পিএইচডি অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী

  • অসম্পূর্ণ আবেদন গ্রহণ করা হবে না

  • আবেদন জমা দিলে আর পরিবর্তন বা আপডেট করা যাবে না

  • আবেদন পাঠানোর পরে আবেদন নম্বরসহ বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে একটি ই–মেইল পাবেন আবেদনকারী।

নির্বাচিত হলে কখন জানতে পারবেন

ইন্টারভিউয়ের ডাক পেলে ২০২৬ সালের মার্চের মধ্য আবেদনকারী প্রার্থীকে জানানো হবে। কারণ, নির্বাচনপ্রক্রিয়া মার্চ ২০২৬-এ অনুষ্ঠিত হবে। এ ব্যাচের ইন্টার্নশিপ শুরু হবে ২০২৬ সালের এপ্রিলে। ইন্টার্নশিপের মেয়াদ এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, ইন্টার্নরা এই সময়ের মধ্যে যেকোনো সময় শুরু করতে পারবেন।

আবেদন পাঠানোর পরে আবেদন নম্বরসহ বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে একটি ই–মেইল পাবেন আবেদনকারী

আবেদনের শেষ তারিখ

আবেদন চলবে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত।

