ব্যাবিলন গ্রুপের শিক্ষাবৃত্তি, পাবে এসএসসি পাস শিক্ষার্থীরা

ব্যাবিলন গ্রুপ ২০২৫ সালে এসএসসি পাস করা আর্থিকভাবে অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্পের আবেদন প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এ বছর শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্পের ১১তম পর্ব চলছে। যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা প্রতি মাসে মেধা অনুযায়ী আর্থিক সহযোগিতা পাবে। এতে তারা দুই বছর ধরে তাদের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে।
নিচের শর্তপূরণ সাপেক্ষে আবেদন করা যাবে:
১.এসএসসি পাসের বছর: ২০২৫,
২. প্রাপ্ত ফলাফল লাগবে: গোল্ডেন জিপিএ ৫.০০।
আবেদনপত্রের সঙ্গে সত্যায়িত যেসব কাগজপত্র জমা দিতে হবে, তা হলো:
১. শিক্ষাবৃত্তির জন্য আবেদনপত্র,
২. এসএসসি পরীক্ষার ট্রান্সক্রিপ্ট বা নম্বরপত্র (সত্যায়িত),
৩. সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের আর্থিক অসচ্ছলতার সার্টিফিকেট (সত্যায়িত),
৪. কলেজে ভর্তির সনদ বা প্রমাণপত্র (সত্যায়িত),
৫. একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত (পূর্ণ ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর, পরিবারের সদস্যসংখ্যা, তাঁদের পেশা, মোবাইল নম্বর ও আয়ের বর্ণনা) (সত্যায়িত হতে হবে)।
আবেদনকারীর জেপিইজি ফরম্যাটে ছবি (ওয়াইড ৫৯০ পিক্সেল, হাইট: ৭০৮ পিক্সেল) এবং ওপরের ডকুমেন্টগুলো স্ক্যান করে পিডিএফ ফাইল babylon.scholarship@gmail.com ঠিকানায় ই–মেইলের মাধ্যমে পাঠাতে হবে। ই–মেইলের সাবজেক্টে Babylon Scholarship 2025 লিখতে হবে। ই–মেইল ছাড়া ব্যাবিলন গ্রুপে পাঠানো সরাসরি কোনো আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।
১. প্রতি মাসে মেধা অনুযায়ী আর্থিক সহযোগিতা পাবে।
২. আবেদনের শেষ তারিখ: ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫।
৩. ই–মেইলের বিষয়ে (Subject)এ লিখতে হবে: Babylon Scholarship 2025
৪. আবেদনের ই-মেইল ঠিকানা: babylon.scholarship@gmail.com