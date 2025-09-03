বৃত্তি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০টি বিষয়ে এমফিল ও পিএইচডি, ফেলোশিপ ২০ হাজার টাকা

পড়াশোনা ডেস্ক

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে এমফিল ও পিএইচডি প্রোগ্রামে ৩০টি বিষয়ে পূর্ণকালীন গবেষক ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট থেকে আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে প্রাথমিক আবেদন ফরম ৩০ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাত ১২টার মধ্যে পূরণ করতে হবে।

দরকারি তথ্য

১. প্রাথমিক আবেদন ফি বাবদ এমফিল প্রোগ্রামের জন্য ১ হাজার ৫০০ টাকা ও পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য ২ হাজার টাকা জমা দিয়ে আবেদন ফরমের প্রিন্ট কপি অনলাইন থেকে ৫ অক্টোবরের মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে।

২. বাংলাদেশের সমাজ চাহিদা ও উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, জাতিরাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া, মহান মুক্তিযুদ্ধ, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, শিক্ষা ও সামাজিক চ্যালেঞ্জগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গবেষণাকাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

প্রোগ্রামের মেয়াদ

১. এমফিল প্রোগ্রামের মেয়াদ এক বছরের কোর্স ওয়ার্কসহ দুই বছর এবং পিএইচডি প্রোগ্রামের মেয়াদ তিন বছর।

২. এমফিল প্রোগ্রামে একটি এবং পিএইচডি প্রোগ্রামে দুটি সেমিনার দিতে হবে।

৩. পিএইচডি প্রোগ্রামে যাঁরা সরাসরি ভর্তির জন্য মনোনীত হবেন, তাঁদের সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবর্ষের এমফিল গবেষকদের সঙ্গে কোর্সওয়ার্ক সম্পন্ন করতে হবে।

ফেলোশিপের তথ্য

১. প্রতিটি বিষয়ে এমফিল প্রোগ্রামে পাঁচজন ও পিএইচডি প্রোগ্রামে পাঁচজন গবেষককে ফেলোশিপ দেওয়া হবে।

২. এমফিল প্রোগ্রামে মাসিক ১৫ হাজার টাকা এবং পিএইচডি প্রোগ্রামে মাসিক ২০ হাজার টাকা হারে ফেলোশিপ দেওয়া হবে।

এমফিল প্রোগ্রামে ভর্তির ৩০টি বিষয়

১. আর্টস: বাংলা, ইংরেজি, আরবি, পালি, সংস্কৃত, ইসলামিক স্টাডিজ, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দর্শন

২. সোশ্যাল সায়েন্স: সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান, সমাজকর্ম, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান

৩. ন্যাচারাল সায়েন্স: পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, পরিসংখ্যান, কম্পিউটার সায়েন্স

৪. লাইফ অ্যান্ড আর্থ সায়েন্স: উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য অর্থনীতি,

মনোবিজ্ঞান, ভূগোল

৫. বিজনেস স্টাডিজ: অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ, মার্কেটিং, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট।

পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তির ৩০টি বিষয়

১. আর্টস: বাংলা, ইংরেজি, আরবি, পালি, সংস্কৃত, ইসলামিক স্টাডিজ, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দর্শন

২. সোশ্যাল সায়েন্স: সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান, সমাজকর্ম, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান

৩. ন্যাচারাল সায়েন্স: পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, পরিসংখ্যান, কম্পিউটার সায়েন্স

৪. লাইফ অ্যান্ড আর্থ সায়েন্স: উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, ভূগোল

৫. বিজনেস স্টাডিজ: অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ, মার্কেটিং, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট।

ভর্তির যোগ্যতা

এমফিল ভর্তির ক্ষেত্রে

এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ বা জিপিএ ২.৭৫-সহ স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর উভয় পরীক্ষায় পৃথকভাবে ন্যূনতম ৫০ শতাংশ নম্বর বা সিজিপিএ ২.৫০ থাকতে হবে।

অথবা বছর মেয়াদি স্নাতক (পাস)-সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে উভয় পরীক্ষায় পৃথকভাবে ন্যূনতম ৫৫ শতাংশ বা সিজিপিএ ২.৭৫ থাকতে হবে। তবে বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ নম্বর বা সিজিপিএ ২.৫০ প্রাপ্ত স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীরা আবেদন করতে

পিএইচডি ভর্তির ক্ষেত্রে

১. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অথবা বাংলাদেশের অন্য যেকোনো পাবলিক ও প্রাইভেট (ইউজিসি অনুমোদিত) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমফিল বা সমমান ডিগ্রি অথবা বিদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.০০ প্রাপ্ত মাস্টার্স ডিগ্রিধারী এবং স্বীকৃত মানের জার্নালে ন্যূনতম একটি গবেষণামূলক প্রকাশনা। অথবা,

২. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন-ক্যাম্পাস অ্যাডভান্সড এমবিএ ও এমএএস ডিগ্রি প্রাপ্তদের মধ্যে যাঁদের সিজিপিএ ৩.০০ এবং স্বীকৃত জার্নালে ন্যূনতম একটি প্রকাশনা রয়েছে, তারা পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আবেদন করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। অথবা,

৩. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাংলাদেশের অন্য যেকোনো পাবলিক ও প্রাইভেট (ইউজিসি অনুমোদিত) বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ বা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, যাঁদের শিক্ষাজীবনে স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তরসহ ন্যূনতম ৩টি প্রথম বিভাগ বা শ্রেণি বা সিজিপিএ ৩.০০ এবং ৩ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসহ দেশি-বিদেশি স্বীকৃত মানের জার্নালে ন্যূনতম ১টি গবেষণামূলক প্রকাশনা রয়েছে (এ ক্ষেত্রে প্রার্থীকে প্রবন্ধের মূল লেখক হতে হবে), তাঁরা সরাসরি পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষাজীবনে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে যেকোনো ১টিসহ ন্যূনতম ২টি প্রথম বিভাগ বা শ্রেণি থাকতে হবে।

  • সমমানের পরীক্ষায় পাস করা বিদেশি শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নির্ধারিত নিয়মকানুন ও শর্ত অনুযায়ী পূর্ণকালীন গবেষক হিসেবে এমফিল বা পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি হতে পারবেন।

প্রাথমিক আবেদন ও ভর্তির সময়সূচি

১. অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণের শেষ তারিখ: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২. সোনালী সেবার টাকা জমাদানের তারিখ:  ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৮ অক্টোবর ২০২৫
৩. লিখিত পরীক্ষার তারিখ (স্থান: বিশ্ববিদ্যালয়ের গাজীপুর ক্যাম্পাস): ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৪. লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের তারিখ: ২৩ অক্টোবর ২০২৫
৫. সাক্ষাৎকার বা মৌখিক পরীক্ষার তারিখ (স্থান: বিশ্ববিদ্যালয়ের গাজীপুর ক্যাম্পাস): ২৭ থেকে ৩০ অক্টোবর ২০২৫
৬. মেধাতালিকা প্রকাশের তারিখ: ৯ নভেম্বর ২০২৫,
৭. পে স্লিপ ডাউনলোড ও ভর্তির তারিখ: ১২ থেকে ২০ নভেম্বর ২০২৫
৮. কোর্সওয়ার্ক বা গবেষণা কার্যক্রম শুরুর তারিখ: ২৫ নভেম্বর ২০২৫।

