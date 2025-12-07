ইউএনএফপিএ গ্লোবাল ইন্টার্নশিপ, শিক্ষার্থী ও তরুণ পেশাজীবীদের সুযোগ

জাতিসংঘের অধীন ইউনাইটেড নেশনস পপুলেশন ফান্ড ( ইউএনএফপিএ) শিক্ষার্থী ও তরুণ পেশাজীবীদের জন্য ‘গ্লোবাল ইন্টার্নশিপ রোস্টার ২০২৫’ ঘোষণা করেছে। এটি একটি বেতনভিত্তিক আন্তর্জাতিক ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম। অংশগ্রহণকারীরা জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে কাজ করার সুযোগ পাবেন।
স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থী ও সদ্য কৃতকার্য গ্র্যাজুয়েটরা।
আবেদনকারীদের অন্তত একটি পূর্ণ একাডেমিক বছর সম্পন্ন থাকতে হবে।
স্নাতকোত্তর বা উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের পথে থাকা শিক্ষার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।
যাঁরা সর্বশেষ এক বছরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেছেন, তাঁরাও যোগ্য।
আবেদনকারীদের জাতিসংঘের অন্তত একটি কার্যকর ভাষায় (ইংরেজি বা ফরাসি) দক্ষ হতে হবে এবং সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অফিসের সরকারি ভাষায়ও পারদর্শিতা থাকতে হবে (আরবি, চীনা, ইংরেজি, ফরাসি, রুশ বা স্প্যানিশ)।
ইউএনএফপিএতে যদি আবেদনকারীর নিকট আত্মীয় (পিতা-মাতা, ভাই-বোন বা সন্তান) কর্মরত থাকেন, তবে তাঁরা এই ইন্টার্নশিপের জন্য যোগ্য নন।
অংশগ্রহণকারীরা নির্দিষ্ট স্টাইপেন্ড পাবেন।
স্টাইপেন্ডের পরিমাণ নির্ভর করবে কাজের স্থানের ওপর এবং সাধারণত স্থানীয় মুদ্রায় প্রতি মাসের শেষে প্রদান করা হবে।
এর মাধ্যমে ইন্টার্নরা আর্থিক চাপ ছাড়াই ইন্টার্নশিপের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন।
ইউএনএফপিএ’র বিভিন্ন অফিসে কাজ করার সুযোগ থাকবে, ফলে ইন্টার্নরা তাঁদের পছন্দমতো কর্মস্থল বেছে নিতে পারবেন।
জাতিসংঘের বহু সাংস্কৃতিক পরিবেশে কাজ করার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবেন।
এই ইন্টার্নশিপ ভবিষ্যতে জাতিসংঘ বা ইউএনএফপিএর অন্য কর্মসূচিতে কাজের সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রেও সহায়ক হতে পারে।
ইউএনএফপিএর অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনে ফরম পূরণ করতে হবে।
আবেদন করার আগে অবশ্যই যোগ্যতার শর্তগুলো ভালোভাবে পড়ে নিতে হবে।
আবেদনপ্রক্রিয়ার কোনো ধাপে ফি দিতে হয় না।
নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।
৩১ ডিসেম্বর ২০২৫