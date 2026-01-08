ইরাসমাস ইন্টার্নশিপ: ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কাজের সুযোগ

ইউরোপে কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ নিয়ে আবারও চালু হয়েছে ইরাসমাস মুন্ডাস ইন্টার্নশিপ। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত এই পেইড ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামে আবেদন করা যাবে অনলাইনে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগের পাশাপাশি মাসিক ভাতা, ভ্রমণ ও আবাসন সহায়তাও থাকছে।
ব্যাচেলর, মাস্টার্স ও পিএইচডি পর্যায়ের শিক্ষার্থী ও গ্র্যাজুয়েটরা এই ইন্টার্নশিপে আবেদন করতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীরাও আবেদনযোগ্য। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এতে অংশ নিতে পারবেন, তবে আবেদনকৃত ইন্টার্নশিপের নির্দিষ্ট যোগ্যতা পূরণ করতে হবে।
ইরাসমাস ইন্টার্নশিপ ২০২৫ বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত। এর মধ্যে রয়েছে ব্যবসায় ও ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ ও তথ্যবিজ্ঞান, ভাষা ও সাহিত্য, শিল্প ও নকশা, শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ, সমাজবিজ্ঞান, মানবিক শাখা, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি, কৃষিবিজ্ঞান, গণিত ও ইনফরমেটিকস, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, স্থাপত্য ও নগর–পরিকল্পনা, আইন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, ভূগোল ও ভূতত্ত্বসহ আরও অনেক ক্ষেত্র।
ইন্টার্নশিপের মেয়াদ প্রোগ্রামভেদে ভিন্ন হবে। নির্বাচিত প্রার্থীরা পাবেন—
মাসিক ভাতা
ভ্রমণ ভাতা
আবাসন সহায়তা
আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে কাজের অভিজ্ঞতা
স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ
অনেক ক্ষেত্রে পূর্বকাজের অভিজ্ঞতাও প্রয়োজন নেই। এ ছাড়া কিছু ইন্টার্নশিপ অনলাইনে করার সুযোগ থাকায় ঘরে বসেই আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা অর্জন সম্ভব।
ইরাসমাস মুন্ডাস ইন্টার্নশিপে আবেদন সম্পূর্ণ অনলাইনে করতে হবে। আগ্রহীদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে অ্যাকাউন্ট তৈরি করে পছন্দের ইন্টার্নশিপ নির্বাচন করতে হবে। সঠিক তথ্য দিয়ে আবেদন ফরম পূরণ এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করা বাধ্যতামূলক। প্রতিটি ইন্টার্নশিপের শেষ তারিখ আলাদা হওয়ায় আবেদন করার আগে সময়সীমা ভালোভাবে যাচাই করতে হবে।
*বিস্তারিত দেখুন এখানে