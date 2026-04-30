ব্র্যাকে স্নাতকে ইন্টার্নশিপের সুযোগ

বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক ইন্টার্নশিপ নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। সংস্থাটি ব্রিজ ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামে শিক্ষানবিশ নিয়োগ দেবে। আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে।
ছয় মাস মেয়াদি ব্রিজ ইন্টার্নশিপে কতজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে, বিজ্ঞপ্তিতে তা উল্লেখ নেই। এই পদে আবেদনের জন্য স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। তবে স্নাতক পর্যায়ে শেষ সেমিস্টারের শিক্ষার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন। সহশিক্ষা কার্যক্রমের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো।
ব্রিজ ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের ঢাকায় ব্র্যাকের হেড অফিসে কাজ করতে হবে। তবে সারা দেশে ব্র্যাকের ফিল্ড অফিস ভিজিটও করতে হবে। আবেদনের সুযোগ ১‘০ মে ২০২৬ পর্যন্ত।
আগ্রহী প্রার্থীদের ব্র্যাকের ওয়েবসাইটের এই লিংকে গিয়ে বিস্তারিত তথ্য জেনে APPLY NOW বাটনে ক্লিক করে আবেদন করতে হবে।