কাতারের হামাদ বিন খলিফা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলারশিপ, আইইএলটিএস ছাড়াই আবেদন

কাতারের হামাদ বিন খলিফা বিশ্ববিদ্যালয় ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তির আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থী এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা হামাদ বিন খলিফা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন।
হামাদ বিন খলিফা বিশ্ববিদ্যালয় কাতারের রাজধানী দোহার এডুকেশন সিটিতে অবস্থিত। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। হামাদ বিন খলিফা বিশ্ববিদ্যালয়টি উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। এটি কাতার ন্যাশনাল ভিশন-২০৩০ বাস্তবায়নে মানবসম্পদ উন্নয়ন, উদ্ভাবনী গবেষণা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।
আর্থিক সুবিধা
হামাদ বিন খলিফা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি শিক্ষার্থীদের জন্য থাকবে সাড়ে ৭ হাজার কাতারি রিয়াল (২ লাখ ৫২ হাজার টাকা) দেওয়া হবে।
বিভিন্ন সুবিধা
১. হামাদ বিন খলিফা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিটি সম্পূর্ণ অর্থায়িত।
২. শিক্ষার্থীর একাডেমিক কোর্স কারিকুলাম ইংরেজি ভাষার হলে আইইএলটিএসের প্রয়োজন নেই।
৩. শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা রয়েছে।
পড়ার ক্ষেত্রগুলো
এসব কলেজের প্রতিটির অধীনে একাধিক বিভাগ রয়েছে। শিক্ষার্থীরা যোগ্যতা অনুযায়ী পছন্দের বিভাগে আবেদন করতে পারবেন।
১. কলেজ অব ইসলামিক স্টাডিজ
২. কলেজ অব হিউম্যানিটিস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স
৩. কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
৪. কলেজ অব ল
৫. কলেজ অব হেলথ অ্যান্ড লাইফ সায়েন্স
৬. কলেজ অব পাবলিক পলিসি
৭. কলেজ অব ইকনোমিকস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট।
আবেদনের যোগ্যতা
প্রতিটি প্রোগ্রামে আবেদনের যোগ্যতা ভিন্ন ভিন্ন। আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনের অফিশিয়াল লিংক থেকে বিভাগ অনুযায়ী আবেদনের যোগ্যতা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী শিক্ষার্থীরা এই https://www.hbku.edu.qa গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়
আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য আবেদনের শেষ সময় ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।
*বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট: https://www.hbku.edu.qa