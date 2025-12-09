ঠিক টিক দিলেই পুরো নম্বর

গণিত : বহুনির্বাচনি
অধ্যায়–২
১. ১০৫০ টাকার ১০% নিচের কোনটি?
ক. ৫০ টাকা খ. ১০০ টাকা
গ. ১০৫ টাকা ঘ. ১০৫০ টাকা
২. লাভ ও ক্ষতি কিসের ওপর হিসাব করা হয়?
ক. ক্রয়মূল্য খ. বিক্রয়মূল্য
গ. আয় ঘ. ব্যয়
৩. লাভের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?
ক. বিক্রয়মূল্য > ক্রয়মূল্য
খ. বিক্রয়মূল্য < ক্রয়মূল্য
গ. ক্রয়মূল্য = বিক্রয় মূল্য + লাভ
ঘ. ক্রয়মূল্য = বিক্রয় মূল্য
৪. কোনো ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে তার পরিমাণকে কী বলে?
ক. মুনাফা খ. আসল
গ. মুনাফা–আসল ঘ. মুনাফার হার
৫. ব্যাংকে জমাকৃত টাকার ওপর একটি নির্দিষ্ট সময় পর যে অতিরিক্ত টাকা পাওয়া যায়, তাকে কী বলে?
ক. মুনাফার হার খ. মুনাফা–আসল
গ. আসল ঘ. মুনাফা
৬. বার্ষিক ১০% সরল মুনাফার ১,২০০ টাকার ৪ বছরের মুনাফা নিচের কোনটি?
ক. ৮৪ টাকা খ. ৪৮০ টাকা
গ. ১২০ টাকা ঘ. ১০৬৮ টাকা
৭. বার্ষিক শতকরা মুনাফার হার ৪ টাকা হলে ১২৫০ টাকার ৩ বছরের মুনাফা কত হবে টাকা?
ক. ১০৫ খ. ১৫০
গ. ৩০০ ঘ. ৫১০
সঠিক উত্তর: ১. গ ২. ক ৩. ক ৪. খ ৫. ঘ ৬. খ ৭. খ।
রণজিৎ কুমার শীল, সিনিয়র শিক্ষক
ধানমন্ডি সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা