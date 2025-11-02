বৃত্তি

জাতিসংঘের সম্পূর্ণ অর্থায়নে ইন্টার্নশিপের সুযোগ

জাতিসংঘ ইন্টার্নশিপ ২০২৫-২৬ প্রোগ্রামের আওতায় জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য পূর্ণ অর্থায়নে ও বেতনভুক্ত ইন্টার্নশিপ দিচ্ছে। এই ইন্টার্নশিপগুলোতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংস্থায় কাজ করার সুযোগ পাবেন, যা তাদের ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের জন্য বড় এক মাইলফলক হতে পারে।

কারা আবেদন করতে পারবেন

এই প্রোগ্রামগুলোতে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি শিক্ষার্থী, এমনকি সদ্য পাস করা গ্র্যাজুয়েটরাও আবেদন করতে পারবেন। কিছু ইন্টার্নশিপ সম্পূর্ণ অর্থায়িত আবার কিছু বেতনভুক্ত। বিভিন্ন সংস্থা আলাদা আলাদা ক্ষেত্রে নিয়োগ দেয়। ফলে প্রায় সব একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ডের শিক্ষার্থীরাই যোগ্য।

জাতিসংঘের যেসব সংস্থা ইন্টার্নশিপ দিচ্ছে

জাতিসংঘের অধীন থাকা বিভিন্ন সংস্থা এই ইন্টার্নশিপগুলো পরিচালনা করছে। এর মধ্যে রয়েছে জাতিসংঘ শিশু তহবিল, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, জাতিসংঘ শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনার, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল, আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি, জাতিসংঘ প্রকল্প সেবা দপ্তর এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল।

প্রতিটি সংস্থার নিজস্ব যোগ্যতা ও শর্তাবলি রয়েছে এবং বেশির ভাগ ইন্টার্নশিপের আবেদন সারা বছর খোলা থাকে।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম

১. জাতিসংঘ শিশু তহবিল ইন্টার্নশিপ প্রগ্রাম ২০২৫

সুবিধা

  • মাসিক বেতন বা স্টাইপেন্ড।

  • ভিসা ও ভ্রমণ খরচের জন্য এককালীন সহায়তা।

  • কিছু ক্ষেত্রে থাকার ব্যয় সহায়তা।

  • অভিজ্ঞ পরামর্শকের তত্ত্বাবধানে কাজ ও মেন্টরশিপ সুবিধা।

  • ইউনিসেফের গ্লোবাল নেটওয়ার্ক ও অনলাইন লাইব্রেরিতে প্রবেশাধিকার।

২. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম ২০২৫

সুবিধা

  • নির্বাচিত ইন্টার্নদের জন্য লিভিং অ্যালাউন্স প্রদান করা হয়।

  • ফ্রি মেডিকেল ও অ্যাকসিডেন্ট ইনস্যুরেন্স।

  • কিছু অফিসে দুপুরের খাবারের জন্য লাঞ্চ ভাউচার দেওয়া হয়।

  • ইন্টার্নশিপ শেষে সার্টিফিকেট বা রিকমেন্ডেশন লেটার পাওয়া যায়।

  • ইউরোপ ভ্রমণের অনন্য সুযোগ।

৩. খাদ্য ও কৃষি সংস্থা ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম ২০২৫

সুবিধা

  • পুরো ইন্টার্নশিপ চলাকালে মাসিক স্টাইপেন্ড।

  • জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) নিয়ে কাজ করার সুযোগ।

  • বিশ্বখ্যাত খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এফএওর সঙ্গে সরাসরি কাজ করার অভিজ্ঞতা।

  • বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতা ও পেশাগত উন্নয়নের সুযোগ।

জাতিসংঘ ইন্টার্নশিপ ২০২৫-২৬ তরুণ শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীদের জন্য একটি বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্ম। দক্ষতা উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা অর্জন এবং ভবিষ্যতের কর্মজীবনে সফলতার সুযোগ তৈরি হবে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে। এ প্রোগ্রামের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন

