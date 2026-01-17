সার্ন বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য শর্ট টার্ম ইন্টার্নশিপ ঘোষণা করেছে। মডেল হয়েছেন সুদীপ্ত, সাবা, লাবিবা, অপূর্ব ও সানজিদা
সার্ন বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য শর্ট টার্ম ইন্টার্নশিপ ঘোষণা করেছে। মডেল হয়েছেন সুদীপ্ত, সাবা, লাবিবা, অপূর্ব ও সানজিদা
বৃত্তি

সুইজারল্যান্ডে স্বল্পমেয়াদি গবেষণার সুযোগ, মিলবে স্টাইপেন্ড

প্রথম আলো ডেস্ক

ইউরোপের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ পারমাণবিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সার্ন (সিইআরএন) আবারও বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য শর্ট টার্ম ইন্টার্নশিপ ঘোষণা করেছে। সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত এই গবেষণা কেন্দ্রে নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা মাসিক ভাতা হিসেবে ১ হাজার ৫৮৭ সুইস ফ্রাঁ পাবেন। ইন্টার্নশিপের মেয়াদ এক থেকে ছয় মাস।

সার্ন (সিইআরএন) হলো ইউরোপীয় পারমাণবিক গবেষণা সংস্থা (ইউরোপিয়ান অর্গানাইজেশন ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চ)। এটি বিশ্বের বৃহত্তম কণা পদার্থবিদ্যা গবেষণাগার পরিচালনা করে, ফ্রান্স–সুইজারল্যান্ড সীমান্তে অবস্থিত এবং মৌলিক পদার্থবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করে, যেমন মহাবিশ্ব কী দিয়ে তৈরি ও কীভাবে কাজ করে।

কারা আবেদন করতে পারবেন

*এতে পূর্ণকালীন স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

*পিএইচডি শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন না।

*ইংরেজি বা ফরাসি ভাষায় ভালো দক্ষতাও আবশ্যক।

আবেদনকারীর বয়স হতে হবে কমপক্ষে ১৮ বছর এবং অবশ্যই স্নাতক পর্যায়ে প্রযুক্তি বা প্রশাসন, যেকোনো বিষয়ে অধ্যয়নরত হতে হবে। প্রার্থীর পড়াশোনার ক্ষেত্র হতে পারে—

–অ্যাপ্লায়েড ফিজিকস

–কম্পিউটিং

–গণিত

অথবা-

–ট্রান্সলেশন

–অ্যাকাউন্টিং

–লিগ্যাল সার্ভিস

–মানবসম্পদ

যেসব সুবিধা পাবেন ইন্টার্নরা

–মাসিক ১ হাজার ৫৮৭ সুইস ফ্রাঁ ভাতা।

–সার্নের বিশ্বমানের গবেষণা পরিবেশে কাজের সুযোগ।

–ক্যারিয়ার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা।

–আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক তৈরি করার সুযোগ।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

–ইংরেজি বা ফরাসি ভাষায় প্রস্তুতকৃত সিভি বা রিজিউম।

–বর্তমান প্রতিষ্ঠানের রেফারেন্স লেটার।

–বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি বা এনরোলমেন্টের প্রমাণপত্র।

আবেদনের নিয়ম

আবেদনের প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পন্ন করতে হবে। আবেদনকারীদের সার্নের ওয়েবসাইটে গিয়ে ‘আই অ্যাম ইন্টারেস্টেড’ অপশনে ক্লিক করে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে। একবার আবেদন জমা দিলে তা আর সংশোধন করা যাবে না।

আবেদনের সময়সীমা

এই ইন্টার্নশিপের জন্য আবেদন সারা বছরই গ্রহণ করা হয়। তবে প্রতিযোগিতা বেশি হওয়ায় যত দ্রুত সম্ভব আবেদন করতে পরামর্শ দিয়েছে সার্ন।

