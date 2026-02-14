ব্রুনাইয়ে স্কলারশিপ, স্নাতক-স্নাতকোত্তর-পিএইচডিতে করুন আবেদন

ব্রুনাইয়ের দারুস সালাম ইউনিভার্সিটি বিদেশি শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেয়। ২০২৬–২৭ শিক্ষাবর্ষে বিনা মূল্যে বৃত্তিতে আবেদন চলছে। সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে এ স্কলারশিপে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন শিক্ষার্থীরা। বাংলাদেশসহ বিশ্বের নানা দেশের শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
টিউশন ফি সম্পূর্ণ মওকুফ
প্রতি মাসে শিক্ষার্থীদের সরকার নির্ধারিত হারে মাসিক ভাতা প্রদান (পরিমাণ প্রোগ্রামভেদে ভিন্ন)
রেজিস্ট্রেশনের খরচ প্রদান
অন্য ফি মওকুফ
ব্রুনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশিপে প্রোগ্রামের মেয়াদ ১২–২৪ মাস, গবেষণা প্রোগ্রামের মেয়াদ ২৪ মাস পর্যন্ত এবং পিএইচডির জন্য ৩৬ মাস পর্যন্ত।
স্নাতকোত্তরে আবেদনের জন্য প্রার্থীদের অবশ্যই প্রথম শ্রেণির স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে
পিএইচডি প্রোগ্রামে আবেদনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে
আবেদন করা প্রোগ্রামের দেওয়া প্রয়োজনীয় শর্তা পূরণ করতে হবে
ইংরেজি ভাষার দক্ষতা প্রমাণে আইইএলটিএস একাডেমিক অথবা মিডিয়াম অব ইনস্ট্রাকশন সনদ গ্রহণযোগ্য হতে পারে (একেক প্রোগ্রামে শর্ত একেক রকম)
ডিগ্রি অর্জন শেষে নিজ দেশে ফেরত আসতে হবে
আবেদনকারীর জীবনবৃত্তান্ত (সিভি)
আবেদনকারীর পাসপোর্ট
রেফারেন্স লেটার
একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট
স্টেটমেন্ট অব পারপাজ
রিসার্চ প্রপোজাল (গবেষণাভিত্তিক প্রোগ্রামের জন্য)
আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন করতে হবে অনলাইনে। আবেদন করতে এবং আবেদনপদ্ধতিসহ বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ তারিখ: আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬