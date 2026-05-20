স্কলারশিপ দিচ্ছে সৌদি আরব সরকার, বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদেরও সুযোগ

সৌদি আরব ইসলামি ও আরবি শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞান ও সাধারণ শিক্ষাতেও বিশ্বের অন্যতম উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র হয়ে উঠছে। ১৯৭৫ সালে দেশটি উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানে সৌদি আরবে রয়েছে ৩০টির বেশি আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এ ছাড়া আছে ৩৮টির বেশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়।
সৌদি আরবের সরকার বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য দেশটির বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনা খরচে অধ্যয়নের সুযোগ দিয়ে থাকে। ইসলামি জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত শিক্ষায় আগ্রহী শিক্ষার্থীরা এ সুযোগ নিতে পারেন। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদেরও আবেদনের সুযোগ রয়েছে।
বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গত ১৯ এপ্রিল আবেদন শুরু হয়েছে।
https://studyinsaudi.moe.gov.sa/ ওয়েবসাইটের Study in Saudi platform–এর মাধ্যমে আগ্রহীরা শিক্ষার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন। বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা শর্তপূরণ সাপেক্ষে আবেদন করতে পারবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ভেদে আবেদনের সময়সীমায় ভিন্নতা রয়েছে।
অনলাইনে আবেদন করা যাবে।