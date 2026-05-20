সৌদি আরবের বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে এক শিক্ষার্থী
বৃত্তি

স্কলারশিপ দিচ্ছে সৌদি আরব সরকার, বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদেরও সুযোগ

প্রথম আলো ডেস্ক

সৌদি আরব ইসলামি ও আরবি শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞান ও সাধারণ শিক্ষাতেও বিশ্বের অন্যতম উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র হয়ে উঠছে। ১৯৭৫ সালে দেশটি উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানে সৌদি আরবে রয়েছে ৩০টির বেশি আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এ ছাড়া আছে ৩৮টির বেশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়।

সৌদি আরবের সরকার বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য দেশটির বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনা খরচে অধ্যয়নের সুযোগ দিয়ে থাকে। ইসলামি জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত শিক্ষায় আগ্রহী শিক্ষার্থীরা এ সুযোগ নিতে পারেন। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদেরও আবেদনের সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গত ১৯ এপ্রিল আবেদন শুরু হয়েছে।

সৌদি এক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা

https://studyinsaudi.moe.gov.sa/ ওয়েবসাইটের Study in Saudi platform–এর মাধ্যমে আগ্রহীরা শিক্ষার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন। বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা শর্তপূরণ সাপেক্ষে আবেদন করতে পারবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ভেদে আবেদনের সময়সীমায় ভিন্নতা রয়েছে।

আবেদন যেভাবে

অনলাইনে আবেদন করা যাবে। আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনের করতে ও বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন

