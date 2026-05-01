ইরাসমাস মুন্ডাস ডব্লিউওপি-পি বৃত্তি, জেনে নিন বিস্তারিত

ইরাসমাস মুন্ডাস ডব্লিউওপি-পি নামের একটি বৃত্তির আবেদন চলছে। ২০২৬ সালের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তিতে আবেদন করতে পারবেন। এ বৃত্তির আওতায় মনোবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে যাঁরা ওয়ার্ক, অর্গানাইজেশনাল অ্যান্ড পার্সোনেল সাইকোলজিতে (ডব্লিউওপি-পি) উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় আগ্রহী, তাঁদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ।
দুই বছর মেয়াদি এই স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম ইউরোপের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ে পরিচালিত হয়। এতে টিউশন ফি, মাসিক ভাতা, ভ্রমণ ব্যয়, স্বাস্থ্যবিমাসহ সম্পূর্ণ আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়।
প্রোগ্রামের বিস্তারিত—
ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে এ প্রোগ্রাম পরিচালিত। আন্তর্জাতিক কর্মক্ষেত্রে গবেষণা ও সাংগঠনিক মনোবিজ্ঞানে ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ করে দেয় শিক্ষার্থীদের। এটি একটি মোবিলিটিভিত্তিক মাস্টার্স প্রোগ্রাম, যেখানে শিক্ষার্থীদের অন্তত দুটি ইউরোপীয় দেশে অধ্যয়ন করতে হয়। ফলে তাঁরা বহু সাংস্কৃতিক শিক্ষার অভিজ্ঞতা অর্জনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পেশাগত নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে পারেন।
প্রোগ্রামটি ইউরোপীয় ইউরোপসি পেশাগত কাঠামোর সঙ্গে সংযুক্ত। ফলে ইউরোপীয় শ্রমবাজারে মনোবিজ্ঞানীদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে এবং শিক্ষার্থীরা গবেষণাপ্রতিষ্ঠান, এনজিও ও আন্তর্জাতিক করপোরেট খাতে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে থাকতে পারেন।
সুযোগ-সুবিধা—
—মাসিক প্রায় ১ হাজার ইউরো ভাতা
—পূর্ণ বা আংশিক টিউশন ফি মওকুফ
—ভ্রমণ ব্যয়ের সহায়তা
—স্বাস্থ্যবিমা সুবিধা
তবে বিভিন্ন দেশে জীবনযাত্রার ব্যয় ভিন্ন হওয়ায় ব্যক্তিগত বাজেট ব্যবস্থাপনায় সচেতন থাকা প্রয়োজন।
আবেদনের যোগ্যতা—
আবেদনকারীদের জন্য যেসব যোগ্যতা প্রয়োজন—
*ন্যূনতম B2 লেভেলের ইংরেজি দক্ষতা
*মনোবিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি
*শক্তিশালী একাডেমিক ফল
*গবেষণার অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার
*প্রেরণাদায়ক বক্তব্য ও স্পষ্ট ক্যারিয়ার লক্ষ্য
*আগে ইরাসমাস মুন্ডাস স্কলারশিপপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা আবার আবেদন করতে পারবেন না।
আবেদনের প্রক্রিয়া—
অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন প্রার্থীরা। আবেদনের বিস্তারিত তথ্য ও আবেদনের জন্য এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ মে ২০২৬