বৃত্তি

কমনওয়েলথ শর্ট স্টোরি প্রাইজ: ২০০০-৫০০০ শব্দের গল্প মিলবে ৩ পুরস্কার

প্রথম আলো ডেস্ক

কমনওয়েলথ ছোটগল্প পুরস্কার একটি বার্ষিক পুরস্কার। এটি কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সী নাগরিকদের জন্য দেওয়া হয়। এই পুরস্কারের উদ্দেশ্য হলো কমনওয়েলথের কথাসাহিত্যকে বিশ্বব্যাপী তুলে ধরা এবং নতুন লেখকদের উৎসাহিত করা। প্রতিবছর অপ্রকাশিত ছোটগল্পের জন্য এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই পুরস্কার বিজয়ীদের মধ্যে এশিয়া অঞ্চল থেকে একজন বাংলাদেশি লেখকও নির্বাচিত হয়েছিলেন।

Also read:বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি গঠন নিয়ে নির্দেশনা

এ বছর অর্থাৎ ২০২৬ সালের কমনওয়েলথ ছোটগল্প পুরস্কার প্রতিযোগিতার আবেদন গ্রহণ চলছে। আগামী ১ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত এ প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া যাবে। নিজের টাইমজোন অনুযায়ী শেষ সময় জানতে আলাদা লিংক থেকে দেখা যাবে।

Also read:কানাডায় পড়াশোনা: ২০২৫ সালে টিউশন ফিসহ যা যা জানা দরকার

প্রতিযোগিতায় সম্পূর্ণ বিনা খরচে অংশগ্রহণ করা যাবে এবং কমনওয়েলথভুক্ত যেকোনো দেশের ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী নাগরিকেরা এতে অংশ নিতে পারবেন। অপ্রকাশিত ছোটগল্পের জন্য এ পুরস্কার দেওয়া হয়। গল্প হতে হবে দুই থেকে পাঁচ হাজার শব্দের মধ্যে। বাংলা, চীনা, ইংরেজিসহ অর্থাৎ মোট ১৩টি ভাষায় গল্প লেখা যাবে।

আন্তর্জাতিক বিচারক প্যানেল প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত ২৫টি গল্পের একটি তালিকা করবেন। সেখান থেকে পাঁচটি বিভাগের জন্য পৃথক বিজয়ী নির্বাচন করা হবে। এর মধ্যে একজন সর্বোচ্চ বিজয়ী যিনি, পাবেন ৫ হাজার পাউন্ড। অন্যান্য বিজয়ীকে দেওয়া হবে ২ হাজার ৫০০ পাউন্ড করে। পাঁচটি গল্পই গ্রান্টা (Granta) ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হবে।

Also read:এমআইটিতে বিনা মূল্যে অনলাইন কোর্স, শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীদের সুযোগ

আবেদন করা যাবে শুধু অনলাইনে। প্রতিযোগিতার বিস্তারিত তথ্য কমনওয়েলথ ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য ই–মেইল করতে পারবেন— creatives@commonwealthfoundation.com এই ঠিকানায়।

একনজরে–

শব্দসীমা: ২০০০–৫০০০ শব্দ।

পুরস্কার: প্রথম পুরস্কার ৫,০০০ পাউন্ড। ২য় থেকে ৫ম পুরস্কার ২,৫০০ পাউন্ড।

আবেদনের শেষ সময়: ১ নভেম্বর ২০২৫।

Also read:হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে পড়তে খরচ কত
আরও পড়ুন