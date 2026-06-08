বৃত্তি

শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন দেবে শিক্ষাবৃত্তি, সুযোগ এসএসসি উত্তীর্ণদের

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন ২০২৫ সালে এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অসচ্ছল মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি দেবে। এটি শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংকের শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রমের আওতাধীন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অন্য শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে অনলাইনে বৃত্তির জন্য আবেদন করতে হবে। বৃত্তির জন্য আবেদনের যোগ্যতা বিজ্ঞান, বাণিজ্য, মানবিক ও অন্যান্য শাখায় জিপিএ–৫।

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বিশেষ দ্রষ্টব্য

  • আগ্রহী প্রার্থীকে বৃত্তির জন্য অনলাইনে নির্ধারিত ফরম পূরণ করে তার সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আপলোড করতে হবে।

  • যেসব আবেদনকারীর পিতা/মাতা/অভিভাবকের বার্ষিক আয় ২,০০,০০০/- (দুই লাখ) টাকার ঊর্ধ্বে, তাদের আবেদনপত্র গৃহীত হবে না।

  • আবেদনকারীর কোনো তথ্য ভুল বা মিথ্যা প্রমাণিত হলে আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

  • আবেদনকারী অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে বৃত্তিপ্রাপ্ত হলে আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

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আবেদনের শেষ দিন কবে—

৩০ জুন ২০২৬ তারিখের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

জরুরি প্রয়োজনে: ০২-৫৮৮১৬৫২০ (সরাসরি), ০২-২২২২৮৩৪৫৭ (হান্টিং), বর্ধিত: ৭০২, ৭০৩, ৭০৭ ও ৭০৮।

*আবেদন করার লিংক পেতে এখানে ক্লিক করু

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