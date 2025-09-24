দক্ষিণ কোরিয়ার ইউএসটি স্কলারশিপ প্রোগ্রাম, বৃত্তি ৩০০টি

২০২৬ সালের স্প্রিং সেমিস্টারের জন্য ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে (UST) স্কলারশিপের আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় এই বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য মাস্টার্স ও পিএইচডি প্রোগ্রামে পূর্ণ ও আংশিক বৃত্তি প্রদান করে থাকে।
ইউএসটি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছে ২০০৩ সালে। বর্তমানে প্রায় ৩০টি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে যেখানে চিকিৎসা, প্রকৌশল, বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার সুযোগ রয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ এই বৃত্তি বিশ্বের শীর্ষ ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্থান পাওয়া প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দেবে।
প্রতিবছর প্রায় ৩০০টি বৃত্তি প্রদান করা হয়, যা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত। এই বৃত্তি শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি, স্বাস্থ্য বিমা ও মাসিক ভাতা প্রদান করবে। মাস্টার্স শিক্ষার্থীরা মাসিক ১৪ লাখ ৩০ হাজার কোরিয়ান উন এবং পিএইচডি শিক্ষার্থীরা ১৯ লাখ কোরিয়ান উন ভাতা পাবেন।
আবেদনের যোগ্যতা—
—যেকোনো দেশের শিক্ষার্থী আবেদন করতে পারবেন (কোরিয়ান নাগরিক বাদে)।
—মাস্টার্সে আবেদন করতে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
—পিএইচডিতে আবেদন করতে মাস্টার্স ডিগ্রি বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।
—শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে এবং নেতৃত্বগুণ থাকতে হবে।
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
—স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং ট্রান্সক্রিপ্ট।
—মাস্টার্স থিসিস (পিএইচডি আবেদনকারীদের জন্য)।
—স্টাডি প্ল্যান ও সুপারিশপত্র।
—ইংরেজিতে দক্ষতার প্রমাণপত্র (আইএলটিএস, টোয়েফল, ইত্যাদি)।
আবেদনপ্রক্রিয়া
আবেদনকারীদের ইইউএসটির (UST) অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য পূরণ করতে হবে। আবেদন ফি ৩০ মার্কিন ডলার বা ৩৫ হাজার কোরিয়ান উন।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদন শুরু হয়েছে ২২ সেপ্টেম্বর। আগ্রহীরা আগামী ১৬ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।