এই ইন্টার্নশিপের মেয়াদ ২ মার্চ ২০২৬ থেকে ২৮ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত।
এই ইন্টার্নশিপের মেয়াদ ২ মার্চ ২০২৬ থেকে ২৮ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত।
বৃত্তি

জাপানে জাতিসংঘের ইন্টার্নশিপ, চলছে আবেদন

প্রথম আলো ডেস্ক

জাপানে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে মর্যাদাপূর্ণ ইউনাইটেড নেশনস ইউনির্ভাসিটির (United Nations University)–এর জুনিয়র ফেলো ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম ২০২৬। এই ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামটি অনুষ্ঠিত হবে টোকিওর ইউনাইটেড নেশনস ইউনিভার্সিটির রেক্টর অফিসে। ছয় মাস মেয়াদি এই আন্তর্জাতিক ইন্টার্নশিপে অংশ নিয়ে তরুণ পেশাজীবী ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীরা জাতিসংঘের কাজের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন।

এই ইন্টার্নশিপের মেয়াদ ২ মার্চ ২০২৬ থেকে ২৮ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত। অংশগ্রহণকারীরা প্রশিক্ষণ, দিকনির্দেশনা ও হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাবেন।

আবেদনের যোগ্যতা

  • বিশ্বের যেকোনো দেশের নাগরিকেরা আবেদন করতে পারবেন

  • আবেদনকারীদের স্নাতকোত্তর (মাস্টার্স বা পিএইচডি) অধ্যয়নরত থাকতে হবে বা আবেদন করার তারিখ থেকে সর্বোচ্চ দুই বছরের মধ্যে পড়াশোনা শেষ করে থাকতে হবে

  • বয়স সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে

  • সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে পারবে

  • ইংরেজি ভাষায় সাবলীল হতে হবে। আইইএলটিএস বা টোয়েফল লাগবে না, যদি পূর্বের ডিগ্রি ইংরেজি মাধ্যমে হয়ে থাকে বা মাতৃভাষা ইংরেজি হয়।

Also read:জাপানে মেক্সট স্কলারশিপে উচ্চশিক্ষা, জিপিএ ২.৩০ হলে আবেদন

সুবিধা—

  • বিনা খরচে অফিস স্পেস ব্যবহার করার সুযোগ

  • মাসিক ভাতা প্রদান করা হবে, যা দিয়ে জাপানে বসবাস ও যাতায়াতের খরচ মেটানো যাবে

  • অফিসের লাইব্রেরি ও জিম ব্যবহার করার সুবিধা থাকবে

  • পেশাগত অভিজ্ঞতা ও নেটওয়ার্ক তৈরির দুর্লভ সুযোগ

  • অভিজ্ঞ সহকর্মীদের সঙ্গে কাজ করে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ

  • প্রতি মাসে ১.৫ দিন ছুটি। অফিশিয়াল ছুটির দিন ও সাপ্তাহিক ছুটি আলাদা থাকবে।

Also read:ইউএনডিপিতে ইন্টার্নশিপ, যুক্তরাষ্ট্রে কাজের সুযোগ

দায়িত্ব

জুনিয়র ফেলোরা রেক্টর অফিসের বিভিন্ন কার্যক্রমে সহায়তা করবেন। এর মধ্যে রয়েছে:

  • প্রশাসনিক গবেষণা ও প্রতিবেদন তৈরি

  • ইভেন্ট পরিকল্পনা ও সমন্বয় (অনলাইন ও সরাসরি)

  • মিটিং সমন্বয়

  • এডিটোরিয়াল সাপোর্ট

  • কমিউনিকেশন সাপোর্ট

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

  • সিভি

  • কভার লেটার

  • আবেদন ফরম

  • ফান্ডিং ফরম

  • দুটি সুপারিশপত্র ও ফরম

  • ভাষা দক্ষতার প্রমাণপত্র (যদি প্রযোজ্য হয়)

Also read:বিনা মূল্যে ২ লাখ টাকার প্রশিক্ষণ, নন-আইটি স্নাতক শিক্ষার্থীদের সুযোগ

আবেদন পদ্ধতি

আবেদন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অনলাইনে সম্পন্ন করতে হবে। আবেদন ফরম পূরণ করে প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র আপলোড করতে হবে। সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা প্রার্থীদের সঙ্গে অনলাইন (Zoom) বা ফোনে সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে।

আবেদনের শেষ সময়

৩০ অক্টোবর ২০২৫

Also read:জাপানে মাস্টার্স ও পিএইচডির সুযোগ, ১-৪ বছর পর্যন্ত আর্থিক সুবিধা
আরও পড়ুন