ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের বৃত্তি, পেল ৯৬ জন শিক্ষার্থী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের ৯৬ শিক্ষার্থীকে ১৪ লাখ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। গতকাল সোমবার (১৩ অক্টোবর) সিরাজুল ইসলাম লেকচার হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বৃত্তি প্রদান করা হয়।
বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক আশফাক হোসেনের সভাপতিত্বে বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান ও ইতিহাস বিভাগের খণ্ডকালীন অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বক্তব্য দেন।
তিন ক্যাটাগরিতে ৯৬ জন মেধাবী শিক্ষার্থী এই বৃত্তি লাভ করেন। প্রথম ক্যাটাগরিতে ১৯ শিক্ষার্থীকে প্রতি মাসে ৪ হাজার টাকা করে, দ্বিতীয় ক্যাটাগরিতে ১৭ শিক্ষার্থীকে এককালীন ৭ হাজার টাকা করে এবং তৃতীয় ক্যাটাগরিতে ৩১ শিক্ষার্থীকে এককালীন ৫ হাজার টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হয়। এ ছাড়া প্রত্যেক বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারী ২৯ শিক্ষার্থীকে মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বর্ষের প্রথম স্থান অর্জনকারী শিক্ষার্থীরা ১০ হাজার টাকা করে, দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারীরা ৭ হাজার টাকা করে এবং তৃতীয় স্থান অর্জনকারীরা ৫ হাজার টাকা করে বৃত্তি পান।
এ ছাড়া ইতিহাস বিভাগে ১৬টি বৃত্তি ফান্ড আছে। এসব ফান্ড থেকে প্রতিবছর বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেওয়া হয়। এ বছর ৬ শিক্ষার্থীকে ইতিহাস বিভাগ বৃত্তি, ৬ শিক্ষার্থীকে জেনারেল এম এ জি ওসমানী বৃত্তি, ৪ শিক্ষার্থীকে ফজলুল করিম স্মারক বৃত্তি, ৪ শিক্ষার্থীকে নূরুল আবেদীন স্মারক বৃত্তি, ৪ শিক্ষার্থীকে প্রয়াত আলহাজ নুরুন নেসা বেগম বৃত্তি, একজন শিক্ষার্থীকে ১৯৮৩ ব্যাচ বৃত্তি, একজন শিক্ষাথীকে ১৯৮৪ ব্যাচ বৃত্তি, একজন শিক্ষার্থীকে ১৯৮৫ ব্যাচ বৃত্তি, ৭ শিক্ষার্থীকে মির্জা বানু অ্যান্ড সিরাজুল ইসলাম এন্ডাউমেন্ট ফান্ড বৃত্তি, একজন শিক্ষার্থীকে আব্দুল মোবারক বৃত্তি, ১১ শিক্ষার্থীকে হিস্ট্রি অ্যালামনাই এন্ডাউমেন্ট ফান্ড বৃত্তি, ৭ শিক্ষার্থীকে বিবেকানন্দ ইতিহাস ফান্ড বৃত্তি, ১০ শিক্ষার্থীকে কুদসিয়া চৌধুরী ওয়াকুফ বৃত্তি, ৪ শিক্ষার্থীকে গোলাম সাকলায়েন সাকী বৃত্তি, ৩ শিক্ষার্থীকে এ কে এম বজলুর রহমান-বেগম নুরজাহান বৃত্তি এবং ২৯ শিক্ষার্থীকে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম মেধাবৃত্তি দেওয়া হয়।