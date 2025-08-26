ছবি: ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া
জাপানে টোকিও গ্লোবাল পার্টনার স্কলারশিপ, সম্পূর্ণ অর্থায়িত প্রোগ্রামে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডির সুযোগ

জাপানে বৃত্তিতে উচ্চশিক্ষা নিতে চাইলে টোকিও গ্লোবাল পার্টনার স্কলারশিপ প্রোগ্রামটি হতে পারে আপনার অন্যতম সেরা একটি প্রোগ্রাম। এ প্রোগ্রামের আওতায় শিক্ষার্থীরা টোকিও মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটিতে (টিএমইউ) স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। জাপানে টোকিও গ্লোবাল পার্টনার স্কলারশিপ প্রোগ্রাম ২০২৬-এর জন্য আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। শিক্ষা ও গবেষণাকে আরও সমৃদ্ধ করতে বিশ্ববিদ্যালয়টি শিক্ষার্থীদের এ বৃত্তি দিয়ে থাকে।

টোকিও মেট্রোপলিটন বিশ্ববিদ্যালয়টি জাপানের রাজধানী টোকিওতে অবস্থিত সরকারি গবেষণামূলক উচ্চশিক্ষার একটি প্রতিষ্ঠান। ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয় আজকে জাপানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত। এটি মূলত টোকিও মেট্রোপলিটন সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। বর্তমানে প্রায় ১০ হাজার শিক্ষার্থী পড়ছেন বিশ্ববিদ্যালয়টিতে। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সুযোগ-সুবিধা—

*টোকিও গ্লোবাল পার্টনার বৃত্তিটি সম্পূর্ণ অর্থায়িত।

*বৃত্তির আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ করা হবে।

*শিক্ষার্থী বিমানভাড়া, ভর্তি ফি পাবেন।

*উপবৃত্তি হিসেব মাসে ১ লাখ ৫০ হাজার ইয়েন পাবেন।

*বৃত্তির নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদনের যোগ্যতা—

স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামের জন্য আবেদন করতে স্নাতক ডিগ্রির সনদ থাকতে হবে। আর পিএইচডির জন্য আবেদন করতে স্নাতকোত্তরের সনদ থাকতে হবে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি সংস্থা বা উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞতা দেখাতে হতে পারে।

ছবি: ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া  

অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলো—

*স্কুল অব হিউম্যান হেলথ সায়েন্সেস

*স্কুল অব সিস্টেমস ডিজাইন

*স্কুল অব আরবান এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস

*গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব সায়েন্স

*গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব ম্যানেজমেন্ট

*গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব ল অ্যান্ড পলিটিকস

*গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব হিউমানেটিজ। এসব স্কুলের অধীনে বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি—

আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন পদ্ধতি ও আবেদনের বিস্তারিত জানতে এ লিংকে ক্লিক করুন

আবেদনের শেষ তারিখ—

১০ অক্টোবর, ২০২৫

