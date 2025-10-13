অ্যামাজনে ছয় ক্যাটাগরিতে ইন্টার্নশিপ, প্রোগ্রাম শেষে দীর্ঘমেয়াদি ক্যারিয়ারের সুযোগ

বিশ্বের শীর্ষ প্রযুক্তি ও ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান অ্যামাজন ২০২৫-২৬ সালের জন্য ছয়টি ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম চালু করেছে। এই ইন্টার্নশিপ বেতনভুক্ত ও সম্পূর্ণ অর্থায়িত। শিক্ষার্থী ও নতুন গ্র্যাজুয়েটদের ক্যারিয়ার শুরুর জন্য তাই এটি একটি অসাধারণ সুযোগ। এই প্রোগ্রামগুলোতে রয়েছে ডেটা সায়েন্স, অপারেশনস, সাপ্লাই চেইন, মানবসম্পদ, ব্যবসা ব্যবস্থাপনা, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এবং প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্টসহ নানা ক্ষেত্র।
এখানে ইন্টার্নরা বাস্তব প্রকল্পে কাজ করার সুযোগ পান, যা সারা বিশ্বের কোটি কোটি ব্যবহারকারীর ওপর প্রভাব ফেলে। পাশাপাশি থাকছে মেন্টরশিপ, পেশাগত উন্নয়নমূলক সেশন এবং নেটওয়ার্কিংয়ের সুযোগ। অনেক ইন্টার্ন প্রোগ্রাম শেষে সরাসরি পূর্ণকালীন চাকরির প্রস্তাবও পান, যা অ্যামাজনে দীর্ঘমেয়াদি ক্যারিয়ারের পথ খুলে দেয়।
অ্যামাজনের শীর্ষ ৬ ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম
১. প্রোডাক্ট ম্যানেজার ইন্টার্নশিপ
– প্রতিযোগিতামূলক বেতনভুক্ত ইন্টার্নশিপ।
–বাস্তব প্রকল্পে কাজের সুযোগ, যা সরাসরি অ্যামাজনের লক্ষ্যে অবদান রাখে।
–পেশাজীবী ও অন্য ইন্টার্নদের সঙ্গে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার সুযোগ।
–লিডারশিপ সেশন, কর্মশালা ও প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ।
–অভিজ্ঞ মেন্টরদের কাছ থেকে শেখার সুযোগ।
২. রিসার্চ সায়েন্স ইন্টার্নশিপ (যুক্তরাষ্ট্র)
–রোবোটিকস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ও প্রযুক্তিতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত।
–বাস্তব সমস্যার সমাধান তৈরির অভিজ্ঞতা।
–সর্বাধুনিক গবেষণা সুবিধা ও বিশেষজ্ঞদের নির্দেশনা।
–যোগাযোগ দক্ষতা, দলগত কাজ এবং সমালোচনামূলক চিন্তাশক্তি উন্নয়নের সুযোগ।
৩. অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স ইন্টার্নশিপ
–অফিস থেকে ৫০ মাইলের বেশি দূরে বসবাসকারীদের জন্য থাকা ও রিলোকেশন সহায়তা।
–উচ্চ বেতনসীমা: বছরে ১,২৯,৪০০ ডলার থেকে ২,১২,৮০০ ডলার পর্যন্ত।
–তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগের সুযোগ।
–শীর্ষ গবেষক ও প্রকৌশলীদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা।
৪. অপারেশনস ও লজিস্টিকস ইন্টার্নশিপ (ইউরোপ)
–প্রতিযোগিতামূলক বেতনভুক্ত ইন্টার্নশিপ এবং রিলোকেশন সহায়তা।
–সাপ্তাহিক অফিস আওয়ার এবং এইচআর টিমের সহায়তাসহ সতর্ক নির্দেশনা ও সহায়তা।
–সামাজিক অনুষ্ঠান ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ।
–সফল ইন্টার্নদের জন্য গ্র্যাজুয়েট চাকরির সুযোগ।
৫. সিস্টেমস ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার ইন্টার্নশিপ (যুক্তরাষ্ট্র)
–হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, নেটওয়ার্কিং ও সিস্টেমস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে হাতে-কলমে কাজের সুযোগ।
–অভিজ্ঞ প্রকৌশলীদের সঙ্গে মেন্টরশিপ ও ক্যারিয়ার নির্দেশনা।
–ব্যক্তিগত উন্নয়ন কার্যক্রম ও সামাজিক ইভেন্টে অংশ নেওয়ার সুযোগ।
৬. ডেটা সায়েন্টিস্ট ইন্টার্নশিপ
–অ্যামাজনের অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী ও মেন্টরের সঙ্গে সরাসরি কাজ করার সুযোগ।
–আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে গবেষণা প্রকাশের সুযোগ।
–ডেটা সায়েন্স, অ্যানালিটিকস ও এআই–এ আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য আদর্শ।
আবেদন পরামর্শ
আগেভাগে সিভি তৈরি করুন এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত রাখুন, কারণ অ্যামাজনের ইন্টার্নশিপগুলোতে প্রতিযোগিতা অত্যন্ত বেশি।
*বিস্তারিত তথ্যর জন্য এখানে ক্লিক করুন