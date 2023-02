কৃষি নিয়ে পড়তে বৃত্তি দিচ্ছে সরকার

এ বৃত্তি আবেদনের শর্ত

১. প্রথম বছর Masters in Actuarial Science ডিগ্রির জন্য যুক্তরাজ্যের City University of London-এর Bayes Business School (Formerly Cass Business School) থেকে Unconditional Offer Letter থাকতে হবে। Conditional Offer Letter-সংবলিত আবেদনপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

২. Bayes Business School-এর সব শর্ত পূরণপূর্বক Masters in Actuarial Science সম্পন্ন করার পর পরবর্তী ১ বছর মেয়াদে Masters in Actuarial Management প্রোগ্রামে ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

৩. বয়সসীমা: এ বছরের ৩০ মার্চে আবেদনকারীর বয়স সর্বোচ্চ ৪০ বছর। বিমা সেক্টরে কর্মরত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৪৫ বছর।

৪. বিদেশে সম্পন্ন স্নাতক/মাস্টার্স ডিগ্রির ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে ইউজিসি কর্তৃক ডিগ্রি সমতায়নের প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে।

৫. সরকারি কর্মকর্তার ক্ষেত্রে আবেদনকারীর চাকরি স্থায়ী হতে হবে এবং চাকরিতে প্রবেশের পর বিদেশে মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করে থাকলে এই বৃত্তির জন্য বিবেচিত হবেন না।

৬.ইতিপূর্বে সরকারি/বেসরকারি/আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থার পূর্ণাঙ্গ স্নাতক/স্নাতকোত্তর বৃত্তি/ফেলোশিপপ্রাপ্ত প্রার্থীরা এ বৃত্তির জন্য বিবেচিত হবেন না।

৭. বৃত্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি অধ্যয়ন শেষে দেশে ফিরে কমপক্ষে ১০ বছর দেশের বিমা খাতের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে।

৮.আগ্রহী প্রার্থীরা fid.gov.bd ও idra.org.bd থেকে আবেদনপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন।