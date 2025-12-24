গ্রেট স্কলারশিপে ১৪০ বৃত্তি, বাংলাদেশসহ ১৮ দেশের সুযোগ, ১০০০০ পাউন্ডসহ নানা সুযোগ

উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশগামী শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেকেরই গন্তব্য যুক্তরাজ্য। দেশটিতে বিশ্বখ্যাত নানা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তবে অনেক খরচের কারণে শিক্ষার্থীদের জন্য যুক্তরাজ্যে পড়াশোনা সহজ ব্যাপার নয়। এর বিকল্প হতে পারে স্কলারশিপগুলো। যুক্তরাজ্যের প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েই রয়েছে নানা ধরনের শিক্ষাবৃত্তির সুযোগ। এ ধরনের একটি স্কলারশিপ হলো ‘গ্রেট স্কলারশিপ’। এই স্কলারশিপের আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশোনা করতে ইচ্ছুক বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ভেদে এই বৃত্তির আবেদনের সময়ের ভিন্নতা রয়েছে। তাই আবেদনের আগে ভালোভাবে বিস্তারিত দেখে নিতে হবে শিক্ষার্থীদের।
যুক্তরাজ্য সরকারের ‘গ্রেট ব্রিটেন ক্যাম্পেইন’ এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহযোগিতায় এই স্কলারশিপ দেওয়া হয়। ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে ১৪০টির বেশি স্কলারশিপ দেওয়া হবে। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা ইংল্যান্ড, ওয়েলস, স্কটল্যান্ড ও নর্দান আয়ারল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করবেন। বাংলাদেশ, চীন, মিসর, ফ্রান্স, ঘানা, ভারত, গ্রিস, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, ইতালিসহ ১৮ দেশের শিক্ষার্থীরা আবেদনের করতে পারবেন এই ১৪০টি স্কলারশিপের জন্য।
বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য যুক্তরাজ্যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করার পাশাপাশি যুক্তরাজ্যের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অর্জন উদ্যাপনের লক্ষ্যে কাজ করে গ্রেট স্কলারশিপ ক্যাম্পেইন। এ ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের পছন্দমতো বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সুযোগ প্রদান করে।
২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে এক বছরের স্নাতকোত্তর কোর্সে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে টিউশন ফি হিসেবে প্রতিটি গ্রেট স্কলারশিপের জন্য ১০ হাজার পাউন্ড অনুদান পাবেন শিক্ষার্ধীরা। বাংলাদেশি টাকায় ১৬ লাখ ৪০ হাজার ৯০০ টাকা। ২২ ডিসেম্বরে ১ পাউন্ড সমান ১৬৪ টাকা ১০ পয়সা ধরে।
*অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।
*স্নাতক ডিগ্রিসম্পন্ন হতে হবে। প্রস্তাবিত বিষয়ে আগ্রহ থাকতে হবে।
*যুক্তরাজ্যের হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউশনের ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে।
*যুক্তরাজ্যভিত্তিক গ্রেট স্কলারদের নেটওয়ার্কে যোগ দিয়ে অভিজ্ঞতা শেয়ারের মানসিকতা থাকতে হবে।
*ব্রিটিশ কাউন্সিল ও তাদের হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউশনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে এবং গ্রেট স্কলারশিপের একজন দূত হিসেবে কাজ করতে হবে।
*গ্রেট স্কলারশিপের একজন অ্যালামনাই হিসেবে কাজ করতে হবে।
আবেদনকারীকে গ্রেট স্কলারশিপ-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য অফিশিয়াল ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে। অফিশিয়াল ওয়েবসাইটের লিংকে https://study-uk.britishcouncil.org/scholarships-funding/great-scholarships ক্লিক করুন। একই ওয়েবসাইট ব্যবহার করে আবেদনকারী যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ইচ্ছুক, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের লিংকে ক্লিক করে নিয়মকানুন জেনে আবেদন করতে পারবেন।