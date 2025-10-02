বৃত্তি

এডিবি বৃত্তি: টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ অর্থায়নে মাস্টার্সের সুযোগ

প্রথম আলো ডেস্ক

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) বৃত্তিতে জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৬ সালের জন্য আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এডিবি বৃত্তি সম্পূর্ণ অর্থায়ন করে থাকে। এডিবির সদস্যদেশগুলোর শিক্ষার্থীরা ২০২৬ সালের শরৎ (Fall) সেমিস্টারের জন্য আবেদন করতে পারবেন। মাস্টার্স ডিগ্রি প্রোগ্রামের মেয়াদ দুই বছর। টিউশন ফি ও বিমানের ভাড়াসহ নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের সব ব্যয়ভার এডিবি বহন করবে। এই বৃত্তির জন্য কোনো আবেদন ফি নেই।

টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে

টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‌্যাঙ্কিং–২০২৫ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়টি ৩২তম স্থানে রয়েছে। জাপানের শিক্ষাব্যবস্থা বিশ্বে শীর্ষস্থানীয় ও উদ্ভাবনী শিক্ষার জন্য বিখ্যাত। প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে বহু শিক্ষার্থী জাপানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে যান।

যেসব বিষয়ে আবেদন করা যাবে

- ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ বিভাগ

- ওশেন টেকনোলজি, নীতি ও পরিবেশ বিভাগ

- এনভায়রনমেন্ট সিস্টেমস বিভাগ

- হিউম্যান অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্ড এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ বিভাগ

- সোশিও–কালচারাল এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ বিভাগ

- ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ বিভাগ

- সাসটেইনেবিলিটি সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম

যোগ্যতার শর্ত

১. এডিবি সদস্যদেশের নাগরিক হতে হবে।

২. স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।

৩. উন্নত দেশের দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকা যাবে না।

৪. স্নাতক শেষ করার পর কমপক্ষে দুই বছরের পূর্ণকালীন কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৫. আবেদনের সময় বয়স ৩৫ বছরের নিচে হতে হবে।

৬. প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার পর নিজ দেশে ফিরে যেতে হবে।

৭. আবেদন করার সময় কোনো গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তি থাকা যাবে না।

৮. ভালো একাডেমিক ফল থাকতে হবে।

বৃত্তির সুবিধা

– পূর্ণ বৃত্তি।

– মাসিক ভাতা, যা বাসস্থানসহ দৈনন্দিন খরচ মেটাতে সহায়তা করবে।

– স্বাস্থ্যবিমা।

– বই ও শিক্ষাসামগ্রীর খরচের জন্য বিশেষ ভাতা।

– থিসিস বা গবেষণার জন্য বিশেষ অনুদান।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

- পূরণ করা আবেদন ফরম।

- ফিল্ড অব স্টাডি ও গবেষণা পরিকল্পনা।

- অফিশিয়াল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট।

- স্নাতক সমাপ্তির সনদ (অফিশিয়াল কপি)।

- দুটি সুপারিশপত্র।

আবেদনের প্রক্রিয়া

১. প্রথমে নিশ্চিত হতে হবে যে আপনি সব শর্ত পূরণ করছেন।

২. সুপারভাইজার নির্বাচন করতে হবে।

৩. নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পূর্ণ আবেদনপত্র ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে হবে।

৪. বিশ্ববিদ্যালয় ডিসেম্বর–ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রার্থীদের যোগ্যতা যাচাই করবে।

৫. মে ২০২৬–এ এডিবি নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করবে।

৬. নির্বাচিত প্রার্থীদের সব কাগজপত্রের মূল কপি জমা দিতে হবে।

৭. চূড়ান্ত নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা ১ অক্টোবর ২০২৬ থেকে শরৎ সেমিস্টারে ভর্তি হবেন।

বিশেষ নোট: এই বৃত্তির জন্য আইইএলটিএস প্রয়োজন নেই এবং জাপানি ভাষার দক্ষতারও শর্ত নেই। ফলে আবেদনের প্রক্রিয়া আরও সহজ।

একনজরে

আয়োজক দেশ: জাপান

আয়োজক বিশ্ববিদ্যালয়: টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় (গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব ফ্রন্টিয়ার সায়েন্সেস–জিএসএফএস)

অর্থায়নের ধরন: সম্পূর্ণ অর্থায়িত

ডিগ্রির ধরন: মাস্টার্স

প্রোগ্রামের মেয়াদ: দুই বছর

আবেদনের শেষ তারিখ: ১০ ডিসেম্বর ২০২৫

সেমিস্টার শুরুর তারিখ: ১ অক্টোবর ২০২৬

