আপনার অ্যাকাউন্ট সুরক্ষার জন্য ফেসবুকের প্রটেক্ট মোড

প্রটেক্ট মোড চালুর জন্য আপনার অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করে ডান পাশের ওপরে থাকা account অপশনে ক্লিক করুন। তালিকায় থাকা Settings & Privacy নির্বাচন করে Settings অপশনে ক্লিক করুন। এবার কম্পিউটার থেকে Security and Login এবং মুঠোফোন থেকে Password and Security অপশনে ক্লিক করলেই Facebook Protect সেকশনের নিচে Facebook Protect is Off বার্তা দেখা যাবে।