উইন্ডোজে ম্যালওয়্যার হামলা ঠেকাবেন যেভাবে

উইন্ডোজ সিকিউরিটি অ্যাপ

র‍্যানসমওয়্যার ম্যালওয়্যার থেকে রক্ষা পেতে প্রথমে উইন্ডোজের স্টার্ট মেনুতে Windows Security লিখুন। এবার সার্চের তালিকায় থাকা উইন্ডোজ সিকিউরিটি অ্যাপ নির্বাচন করে Virus and threat protection অপশনে ক্লিক করতে হবে। এবার পর্দার শেষের দিকে থাকা Ransomware protection-এর নিচে Manage ransomware protection লিংকে ক্লিক করতে হবে। এখান থেকে Controlled folder access অপশন চালু করলে অপরিচিত কোনো অ্যাপ আপনার ফাইল, ছবি, ভিডিও বা মিউজিক ফোল্ডারে কোনো পরিবর্তন করতে পারবে না। ফলে, কম্পিউটারে র‍্যানসমওয়্যার ম্যালওয়্যার ছড়িয়ে পড়লেও দরকারি তথ্য নিরাপদে থাকবে।

Controlled folder access চালু করলেই Block history, Protected folders ও Allow an app through Controlled folder access নামের তিনটা অপশন দেখা যাবে।