এই ৩৭ অ্যাপ আপনার ফোনে আছে কি

অনেকে ভুয়া অ্যাপের খপ্পরে পড়ে প্রতারণার শিকার হয়েছেন। গুগল প্লে স্টোর থেকে এবং গুগলের অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম থেকেও এসব ক্ষতিকারক অ্যাপ সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই ৩৭টি অ্যাপ হলো—



Wifi Key-Free Master Wifi

Super Phone Cleaner 2020

Repair System For Android & Speed Booster

Secure Gallery Vault: Photos, Videos Privacy Safe

Ringtone maker-Mp3 cutter

Name Art Photo Editor

Smart Cleaner-Battery Saver, Super Booster

Rain Photo Maker-Rain Effect Editor

Chronometer

Loudest alarm clock ever

Ringtone Maker Ultimate New Mp3 Cutter

Video Music Cutter & Merge Studio

Wifi File Transfer 2019

Wifi Speed Test

WPS WPA Wifi Test

GadgetsNow16

Lock app with Password-Applock All App Protector

Photo Editor Awesome Frame Effects 3D

Lovedays Memory 2020-Love Counter Together

Magnifier Zoom + Flashlight

Max Cleaner-Speed Booster Pro 2021

Motocross Racing 2018

Nox Cool Master-Cool Down 2020

OS 13 Launcher-Phone 11 Pro Launcher

OS Launcher 12 for iPhone X

Battery Saver Pro 2020-New Power Saver

Block Puzzle 102 New Tentris Mania

DJ Mixer Studio 2018

GPS Speedometer

Graffiti Photo Editor-Graffiti Creator

iSwipe Phone X

3D Photo Editor

3D Tattoo Photo Editor & Ideas

Applock 2020-App Locker & privacy guard

AppLock New 2019-Privacy Zone & Lock your apps

Assistive Touch 2020

Audio Video Editor

Audio Video Mixer