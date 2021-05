ওয়ালটনের এসি বিক্রি বেড়েছে, ক্যাশব্যাক ২০০% পর্যন্ত

ডিজিটাল ক্যাম্পেইন সিজন ১০–এর আওতায় ওয়ালটন এসির ক্রেতারা পাচ্ছেন ২০০ শতাংশ পর্যন্ত ক্যাশব্যাক, ফ্রি ইনস্টলেশন ও হোম ডেলিভারির সুবিধা। এ ছাড়া নির্দিষ্ট মডেলের এসি ৪০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়ে কেনার সুযোগ রয়েছে। আছে জিরো ইন্টারেস্টে ১ বছরের ইএমআই এবং ৩৬ মাস পর্যন্ত সহজ কিস্তি–সুবিধা।

লকডাউনে ক্রেতারা ফোন করলেই যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে ওয়ালটনের দক্ষ কর্মকর্তারা গ্রাহকের ঘরে পৌঁছে দিচ্ছেন ওয়ালটন এসি। এ ক্ষেত্রে ক্রেতারা ওয়ালটনবিডির পেজ থেকে এসি পছন্দ করার পর ক্রয়ের জন্য ‘Buy Now from distributor’ অপশনটির মাধ্যমে ডিস্ট্রিবিউটরের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন। আবার ‘Buy Now from eplaza’ অপশনের মাধ্যমে অনলাইনে পছন্দের এসিটি অর্ডার করতে পারবেন।

ওয়ালটন এসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. তানভীর রহমান বলেন, করোনা মহামারি পরিস্থিতিতে ঘরের সুরক্ষায় ডুয়েল ডিফেন্ডার, আয়োনাইজার, ইউভি (আলট্রা ভায়োলেট) কেয়ার প্রযুক্তিসংবলিত এসি বাজারে ছেড়েছে ওয়ালটন। নতুন মডেলের এসব এসি গ্রাহকের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। সেই সঙ্গে এসি ক্রয়ে ক্রেতাদের ২০০ শতাংশ পর্যন্ত ক্যাশব্যাক, ফ্রি হোম ডেলিভারি ও ইনস্টলেশন সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। মূলত এসব কারণে এ বছর ওয়ালটন এসির বিক্রি বেড়েছে আশাতীত। ইতিমধ্যে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে এসি বিক্রিতে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ৪৫০ শতাংশ।