ব্রাউজার খুললেই চালু হবে প্রয়োজনীয় ওয়েবসাইট

ব্রাউজার চালুর পরপরই স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রুপ ট্যাব চালুর জন্য ক্রোমের On Startup অপশনে পরিবর্তন আনতে হবে। এ জন্য ক্রোমের ডান পাশের ওপরে থাকা তিনটি ডট মেনুতে ক্লিক করে Settings নির্বাচন করতে হবে। এবার সেটিংসের বাঁ দিকের মেনু থেকে On startup মেনুতে ক্লিক করে Continue where you left off অপশন নির্বাচন করতে হবে।