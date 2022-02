মাউসের কারসর খুঁজে দেবে কি–বোর্ড

Mouse Properties উইন্ডো চালু হলে Pointer Options ট্যাবে ক্লিক করতে হবে। এবার নিচে থাকা Show location of pointer when I press the CTRL key লেখার পাশের চেকমার্কে ক্লিক করুন। এরপর Mouse Properties উইন্ডো থেকে Apply নির্বাচন করে ok করতে হবে।

এবার কম্পিউটারে কাজ করার সময় কি–বোর্ডে CTRL (কন্ট্রোল-কি) চাপলেই অ্যানিমেটেড বৃত্তের মধ্যে মাউসের কারসর দেখা যাবে।