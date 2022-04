লক স্ক্রিনে পছন্দের ছবি ব্যবহার করবেন যেভাবে

ক্যামেরা বা মুঠোফোনে ধারণ করা সব ছবি কম্পিউটারের স্ক্রিনে ভালোভাবে দেখা যায় না। এ সমস্যা সমাধানে Only use pictures that fit my screen অপশন চালু করতে হবে। ল্যাপটপ বা কম্পিউটারে কতক্ষণ লক স্ক্রিন চালু থাকবে, তা নির্ধারণের জন্য Screen timeout settings অপশনে ক্লিক করে প্রয়োজনীয় সময় নির্ধারণ করতে হবে।