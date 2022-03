স্ক্রিনের আকার পরিবর্তন করবেন যেভাবে

ডিসপ্লে সেটিংস

Custom scaling অপশন নির্বাচন করে আপনার মনিটরের আকারের ওপর নির্ভর করে ডিসপ্লে ১০০ থেকে ৫০০ শতাংশ পর্যন্ত ছোট বড় করা যাবে। আপনার প্রয়োজনীয় আকার লিখে পাশের থাকা Check বাটন নির্বাচন করতে হবে। এরপর সাইন আউট নাও বাটনে ক্লিক করলেই স্ক্রিনের আকার পরিবর্তন হয়ে যাবে। নতুন পরিবর্তন পছন্দ না হলে আগের পদ্ধতি অনুসরণ করে Turn off custom scaling and sign out অপশনে ক্লিক করতে হবে।