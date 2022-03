মুঠোফোনে ইনস্টল থাকা অ্যাপ

স্ন্যাপচ্যাট

মুঠোফোনের গতি কমানো অ্যাপগুলোর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে জনপ্রিয় বার্তা বিনিময়ের অ্যাপ স্ন্যাপচ্যাট। আপনি ব্যবহার না করলেও অ্যাপটি সব সময় চালু থাকে এবং আপনার অবস্থানের তথ্য সংগ্রহ করতে থাকে। ফলে বেশি মেমোরি ব্যবহারের পাশাপাশি মুঠোফোনের ব্যাটারির ক্ষমতাও কমিয়ে দেয় অ্যাপটি। এ জন্য স্ন্যাপচ্যাটের লাইভ লোকেশন সুবিধা ব্যবহার না করাই ভালো। লাইভ লোকেশন বন্ধ করার জন্য স্ন্যাপচ্যাটের Settings অপশনে প্রবেশ করে Who Can ট্যাব থেকে See My Location-এ Ghost Mode নির্বাচন করতে হবে।