ক্যালেন্ডার সিডিউল

ব্যক্তিগত বা প্রতিষ্ঠানের কাজে নির্দিষ্ট দিনে কারও সঙ্গে দেখা করতে হলে অনেকই মুঠোফোনের ক্যালেন্ডার অ্যাপ খুলে দিনক্ষণ লিখে রাখেন। কিন্তু ভার্চ্যুয়াল সহকারী কাজে লাগিয়ে সহজেই মুঠোফোনে ক্যালেন্ডার সিডিউল যোগ করা যায়। অর্থাৎ আপনি যদি কারও সঙ্গে মিটিংয়ের দিনক্ষণ সংরক্ষণ করতে চান, তবে শুধু উচ্চারণ করতে হবে Hey Siri/Google, set up a meeting with Rakib tomorrow at 2 p.m। জন্মদিনের দাওয়াতের সময় লিখে রাখতে চাইলে বলতে হবে Hey Siri/Google, add an event called Birthday Dinner on Sunday at 4 p. m।