এইচএসসি ২০২২ - অর্থনীতি ২য় পত্র । অধ্যায় ৪ : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (১১-২০)

অধ্যায় ৪

১১. রবার্ট ম্যালথাস কে?

ক. অর্থনীতিবিদ খ. গণিতবিদ

গ. বিজ্ঞানী ঘ. ইতিহাসবিদ

১২. ম্যালথাসীয় জনসংখ্যাতত্ত্বের প্রবর্তক কে?

ক. অ্যাডাম স্মিথ খ. ডাল্টন

গ. এল রবিন্স ঘ. রবার্ট ম্যালথাস

১৩. ম্যালথাসের মতে জনসংখ্যা বাড়ে...

ক. জ্যামিতিক হারে খ. গাণিতিক হারে

গ. এককভাবে ঘ. সমষ্টিগতভাবে

১৪. নিচের কোনটি জ্যামিতিক হার?

ক. ১, ২, ৩, ৪ খ. ১, ২, ৪, ৮

গ. ২, ৪, ৬, ৮ ঘ. ১, ৩, ৫, ৭

১৫. ভূমি ও জনসংখ্যার অনুপাতকে কী বলে?

ক. জনসংখ্যার সমষ্টি খ. জনসংখ্যার ঘনত্ব

গ. জন্মহার ঘ. মৃত্যুহার

১৬. ম্যালথাসের চক্র অনুযায়ী খাদ্যোৎপাদন কীভাবে বাড়ে?

ক. জ্যামিতিক হারে খ. গাণিতিক হারে

গ. এককভাবে ঘ. শতকরা হারে

১৭. ম্যালথাসের মতে কয়টি উপায়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করা যায়?

ক. দুটি খ. তিনটি

গ. চারটি ঘ. পাঁচটি

১৮. জনসংখ্যার যে স্তরে সর্বাধিক মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়, তা-ই ‘কাম্য জনসংখ্যা’—কার মতামত?

ক. ডাল্টন খ. ম্যালথাস

গ. এল রবিন্স ঘ. মার্শাল

১৯. ‘Essay on the principles of population’ গ্রন্থটি কার?

ক. মার্শাল খ. রবার্ট ম্যালথাস

গ. জন ডাল্টন ঘ. এল রবিন্স

২০. দেশের অভ্যন্তরে জনগণের স্থানান্তরকে কী বলে?

ক. নিট অভিবাসন খ. অভিবাসন

গ. অভ্যরীণ অভিগমন ঘ. বহির্গমন

সঠিক উত্তর

অধ্যায় ৪: ১১.ক ১২.ঘ ১৩.ক ১৪.খ ১৫.খ ১৬.খ ১৭.ক ১৮.ক ১৯.খ ২০.গ

শেখ আবু সাঈদ আবদুল্লাহ্, প্রভাষক, কুমিল্লা অজিত গুহ মহাবিদ্যালয়, কুমিল্লা

